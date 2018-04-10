Народный календарь. 11 апреля. Пришло Берещенье — начинай соком леченье

По-иному этот день можно было бы назвать «днем белой березы», ведь наши предки чтили это дерево особо, звали его деревом здоровья и относились почти как к живому созданию. Для всего березка была годна: и ребенка прутиком проучить, и веником душистым в бане попариться. А если воткнуть березовый прутик под крышу, так он, верили предки, оберегал жилище от молнии и пожара.

Считалось, что береза лечит от многих болезней, способна оттягивать боль. Кроме того, именно под ней — так считалось — прятались от ненастья Мария и младенец Иисус , что в глазах христиан вызывало к дереву дополнительно уважительное отношение.

На Берещенье по традиции ходили в лес — слушать, не «запели» ли стволы берез, не заходил ли в них сок. Если движение соков начиналось, пробивали дырочку и сливали сок, но потом непременно кору заделывали. Сок заготавливали, считали целебным, на его основе варили сбитни, делали отвары из лекарственных трав. Ну а свежий березовый сок считался отличным укрепляющим средством, им поили от простуды заболевших и окропляли дом — прогоняя Лихорадку. Кроме того, знахари считали, что березовый сок полезен для очистки крови и очищает организм в целом. Кстати, современные травники и любители народной медицины с этим согласны: в соке содержатся и витамины, и фитонциды, а также натрий, калий, магний, марганец и медь — словом, очень много реально полезных для человека веществ. Но если решите лечиться соком — проявите здравый смысл, не собирайте его с деревьев у дорог и вообще относитесь к этому лесному дару с почтением, не берите его много и обязательно залечите ранку, нанесенную дереву.

Народные приметы в этот день говорили следующее:

— Если березовый сок потек обильно — быть лету дождливому.

— Если березки начали рано и быстро зеленеть, быть лету сухому, а если зазеленела ольха — быть лету «в дождях».

— Если облака по небу бегут быстро и высоко, да еще и в одну сторону, будет вскоре жара.

— Гром грянет в небе — вскоре похолодает.

Именины в этот день празднуют Иван, Исаакий и Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

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