«Фараоново обрезание» для женщин: что это

Инфибуляция известна еще с античных времен. Ее называют также «фараоновым обрезанием», так как она была популярна в Египте в эпоху фараонов.

Женская инфибуляция представляет собой один из видов так называемого женского обрезания. Как сообщают Р. Стэнли Йодер и Шэйн Хан в работе «Число обрезанных женщин в Африке», сегодня она распространена в Сомали, Судане, Джибути, Эритрее и Эфиопии. Проводят ее обычно девочкам, еще не достигшим брачного возраста.

Суть операции заключается в том, что большие половые губы сшиваются таким образом, чтобы осталось лишь крохотное отверстие, через которое с трудом могут проходить моча и менструальная кровь. При этом нередко клитор и внешние половые губы ампутируются полностью, а внутренние — частично.

Как это выглядит? Вот что пишет исследователь Януш Талалаж в своей книге «Самые невероятные в мире — секс, ритуалы, обычаи»:

«Когда наступает назначенный час, ребенка укладывают на кровать и ее удерживают в нужном положении женщины. Старшая из них, став на колени, между раздвинутыми бедрами ребенка, начинает срезать верхнюю часть клитора и края внутренних губ. Потом она переносит лезвие острой бритвы к краям внешних губ, снимая ленточку плоти шириной около двух дюймов. Так как при этом не используются никакие анестезирующие средства, то это ужасно болезненная и мучительная операция и несчастная просто вопит от дикой боли…

Из-за глубокого надреза, сделанного во время операции, после заживления образуется заметный рубец, который фактически целиком закрывает вульву. Остается лишь небольшое отверстие, в которое вставляется полая тростинка, чтобы обеспечить мочеиспускание и выход для выделений при менструации. Как утверждают, инфибуляция — это идеальный способ сохранить девственность девушки до ее бракосочетания. Но для этого необходимо по достижении брачного возраста сделать ей еще одну операцию, чтобы она могла вести половую жизнь».

Чтобы подготовить новобрачную к первому половому сношению, иногда ей делают поперечный разрез и затем вставляют во влагалище деревянный цилиндр.

«У некоторых племен вместо деревянного цилиндра во влагалище девушки вставляют деревянную модель мужского полового члена, — сообщает Талалаж. — Подобная практика существовала среди индейцев канибо в Перу, которые вставляли в изуродованное девичье влагалище искусственный мужской член, дилдо — точное соответствие пениса ее жениха».

У некоторых народов есть обычай, согласно которому в первую брачную ночь муж берет нож и разрезает им промежность жены, а уже затем совершает с ней половой акт, дабы не дать краям отверстия вновь сомкнуться.

Когда женщине настает время рожать, область влагалища вновь рассекают, чтобы дать ребенку выйти, а после родов ее опять зашивают. Либо делают операцию кесарева сечения. Это повторяется каждый раз при родах. Обычно подобные вмешательства женщины переносят крайне болезненно. Поскольку все эти операции делаются без анестезии, роженицы теряют сознание от болевого шока. Нередки и смерти от осложнений, например кровотечений. Так как инструменты не дезинфицируются, достаточно высок риск заболеть столбняком и другими инфекциями, получить заражение крови. Порой это варварство приводит к бесплодию.

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