Как успешные женщины ухаживают за собой перед сном

Успевать все и в работе, и в личной жизни, следить за здоровьем и красотой своего тела — как успешные женщины все успевают с их плотным графиком? В поисках ответа на этот вопрос я собрала советы от 12 знаменитостей о том, как правильно ухаживать за собой перед сном.

Я пью много воды, потому что мой организм быстро обезвоживается, а также свежевыжатый апельсиновый сок, так как витамин С действительно полезен для тела. Кроме того, я стараюсь как можно больше находиться на свету в дневное время для того, чтобы повысить уровень серотонина.

Для меня очень важно посвящать время своему личностному росту. Постановка измеримых целей, составление to-do списков перед сном — секрет моего успеха.

Я начинаю беспокоиться о своей красоте сразу после того, как выхожу из офиса. Обычно это происходит в 17.30, затем я ужинаю с детьми в 18:00. После ужина мне все равно приходится отвечать на электронные письма, но я обязательно отключаю все уведомления прежде, чем лечь в кровать, чтобы ничего не мешало сну.

Лена Данэм, актриса, писательница

Чтение — важная часть моей вечерней рутины. Возле моей кровати всегда лежит стопка книг «разной степени прочтения». От себя рекомендую автобиографию Дайан Китон

Джейме Кинк, актриса, модель

Я актриса, модель, молодая мама и горжусь своей многозадачностью, но не пренебрегаю личным временем. После того как я укладываю детей спать, я занимаюсь очищением кожи. Неважно, насколько ты устала — обязательно очисти лицо.

Вера Вонг, дизайнер

Лучшей защитой от усталости я считаю украшения в своей спальне. Моя комната — святилище. Именно там я делаю большинство своих проектов, хотя бы концепты, если не буквально.

Блэйк Лавли, актриса

Я гурман и не могу отказаться от сладостей на ночь. Мне сложно начать день без чашки горячего молочного шоколада или закончить без кусочка черного.

Я практикую медитацию перед сном. Этот уникальный способ — возможность избавиться от стресса, обрести гармонию в теле с помощью повторения мантр и других йогических практик. Согласно исследованиям медицинского журнала WebMD, это помогает уменьшить хронические боли в мышцах и снизить артериальное давление.

Дженифер Лопез, певица, актриса

Когда меня спросили, какой самый главный бьюти-секрет я узнала за свою жизнь, я ответила, что дело в количестве сна. Я также верю в силу медитаций. Красота приходит изнутри — ты должна синхронизировать ум, душу и тело. Если ты счастлива и испытываешь радость и любовь — красота будет струиться изнутри.

Когда дело доходит до вечерних процедур, я предпочитаю проводить время с книгой или журналом. Нет ничего лучше, чем читать книгу, которую просто не можешь отложить.

Я из той редкой породы людей, которые могут спать всего по 5 часов в день. По вечерам у меня «идейный бар» — я просто сижу на барном стуле на кухне и продолжаю работать. Я включаю телевизор на кухне, чтобы мне не было одиноко и пью эспрессо.

Виола Дэвис, продюсер, актриса

Я провожу в ванной по меньшей мере полтора часа, иногда даже больше, использую масла и соли. А еще совмещаю приятное с полезным: читаю книги, лежа в теплой воде.