Феминистки возмущены гендерной дискриминацией в космосе

В канун Дня космонавтики из Звездного городка пришла новость, огорчившая и вызвавшая негодование у российских феминисток. Стало известно, что ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов. Действительно ли в нашем космосе наблюдается гендерный перекос?

Отбор в отряд космонавтов начался чуть более года назад. За этого время, «всего к нам поступило 420 заявок, — рассказал Власов. — Из них 87 от женщин, 333 — от мужчин. На сегодняшний момент ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет». Среди заявителей и заявительниц были как работающие в космической отрасли, так и военнослужащие. Приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего в российский отряд космонавтов, который насчитывает 26 человек, планируется отобрать 6-8 кандидатов в космонавты.

Сложилось представление о том, что женщина должна сидеть дома, варить борщ,

следить за детьми, — сетует Михалева. — Отсутствует политика, направленная на гендерное равенство, хотя соответствующая статья в конституции есть. Если у нас депутат считает возможным открыто домогаться до женщин, то, конечно, женщин и в космос можно не пускать, и на работу не брать».

Собеседница привела в пример Европу, где, как она подчеркнула, принят принцип Gender mainstreaming — «специальной поддержки женщин». «Неслучайно в четырех странах Евросоюза министры обороны — женщины. Нам до этого еще очень далеко!», — подчеркивает Михалева.

Активистка инициативной группы «За феминизм», организатор недавней премии «Сексист года-2017» Наталья Биттен также полагает, что в решении Центра подготовки космонавтов «есть момент дискриминации». Собеседница считает, что ситуация ухудшилась в сравнении с 2015 годом — когда Центр подготовки космонавтов был готов пригласить активисток феминистского движения на ознакомительную экскурсию, и обсудить идею создания отдельного женского космического отряда. «У нас раньше были женщины-космонавты, сейчас их нет.

Ведь есть определенное историческое восприятие Советского Союза, России, как страны, которая первой отправила женщину в космос.

Мы теряем лидерские позиции, причем теряем очень быстро», — настаивает Биттен.

По мнению феминистки, космонавтика — та сфера, в которой ярко проявляется горизонтальная сегрегация, присущая всей сфере трудовых отношений. Биттен подчеркивает: если среди участников полетов НАСА , даже судя по интернет-источникам, насчитывается не менее 45 астронавток, то в нашем случае, навскидку, можно вспомнить лишь несколько имен. Помимо Валентины Терешковой, ставшей символом и примером для подражания, это: вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая, Елена Кондакова — первая женщина, совершившая длительный полет в космос, а также участница экспедиции 2014 года на МКС Елена Серова

Феминистки уже не впервые поднимают тему гендерного неравенства в космосе. Так, например, создательница проекта StartUp Woman Алена Попова не так давно рассказывала о том, что и сама с детства мечтала полететь в космос, и хотела бы видеть больше женщин среди покорителей Вселенной. Но в прессе редко уделяют внимание даже тем россиянкам, которые уже летали в космос, поэтому и люди с трудом вспоминают фамилии героинь, жаловалась Попова.

Впрочем, отметим, что тезис о том, что «в российской космонавтике больше нет женщин», все-таки верен не совсем.

Елена Серова, четвертая россиянка в космосе, которая провела на орбите 167 суток, покинула отряд космонавтов сравнительно недавно — в 2016 году. Сейчас Серова — депутат Госдумы . В группе кандидатов в космонавты, набранной в 2012 году — космонавт-испытатель Центра подготовки Анна Кикина . О том, что дорога в космос открыта не только россиянам, но и россиянкам свидетельствует тот факт, что космонавт-испытатель Кикина входила в тесную группу участников прошлогоднего российско-американского эксперимента SIRIUS. Речь идет об имитации пилотируемого полета на Луну — то есть о важной части еще более важного процесса: возвращения Роскосмоса и НАСА к той стадии развития космонавтики, о которой человечество «забыло» после полета «Аполлона-17» 1972 года.

В команде «Сириуса», проведшей 17 суток в изоляции, присутствовали еще две женщины — сотрудницы Института медико-биологических проблем РАН Елена Лучицкая и Наталья Лысова. Все задачи приходилось выполнять наравне с мужчинами, рассказывали ТАСС участницы экспедиции. «Работали в плотном графике, так что на сон оставалось не так уж много времени», — делилась впечатлением Анна Кикина. «Все условия (и, в частности, гигиена) были максимально приближены к тому, как это происходит на МКС», — заметила Елена Лучицкая. По поводу этой «лунной миссии» даже ходила шутка: мужчины с Марса, женщины с Венеры, вместе «летим на Луну». Представитель «марсианской» части экипажа и его командир, начальник летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов отмечал: «Работали слаженно, не осознавая, что половина экипажа — женщины…

Экипаж — слепок социума, который состоит из мужчин и женщин. Если экипаж состоит только из мужчин или только из женщин, он не вполне полноценный».

Напомним, что цель проекта SIRIUS — подготовка к пребыванию космонавтов и астронавтов на окололунной станции Deep Space Gateway. Российская часть лунного проекта подразумевает не только пилотируемые полеты к спутнику Земли, но и создание российской базы на Луне к середине нынешнего столетия. Резонно предположить, что персонал базы не будет сугубо мужским.

Но это дело пусть и недалекого, но будущего. Что же касается нынешнего отбора, точнее «добора» кандидатов в действующий отряд космонавтов, то издесь ставить точку в «гендерном вопросе» пока что рано. Во всяком случае, источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к Центру подготовки космонавтов (источник предпочел сохранить конфиденциальность, но упомянем, что это — женщина) отмечает, что «есть другая информация о составе отряда». Так что беспокойство феминисток, хоть и отчасти оправдано, но несколько преувеличено.