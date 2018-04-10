Картофельные бунты на Руси: почему русские не хотели есть картошку

«Отец с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул» — это цитата из романа Максима Горького «Дело Артамоновых». Подобная ситуация — вовсе не вымысел автора. Поначалу русские действительно не хотели употреблять в пищу диковинный корнеплод.

Как и почему картофель оказался в России?

Удивительно, но до конца XVII века о картофеле в России не знали практически ничего. Питались в основном злаковыми культурами, а также редькой, морковкой, репой и другими овощами. Впервые картошку попробовал Петр I, будучи в 1698 году в Голландии. Царь блюдо оценил и отправил мешок клубней графу Шереметьеву для того, чтобы тот позаботился о разведении картофеля в России. Однако план императора успеха не имел.

После Петра за дело взялась Екатерина II. Причины для этого у нее были вполне гуманные. С помощью картофеля императрица надеялась помочь голодающим крестьянам. Специально для этой цели Екатерина по примеру Петра заказала диковинный корнеплод за границей. Однако Пугачевский бунт, который, конечно, никакого отношения к картофелю не имел, помешал ей проследить за исполнением указа.

Наибольший энтузиазм в отношении картофеля проявил Николай I. На решительные меры его подтолкнул неурожайный 1840 год. Вскоре царь подписал указ, который гласил: «Завести во всех казенных селениях общественные посевы картофеля для снабжения семенами крестьян», а также «поощрять премиями и другими наградами хозяев, отличившихся в разведении картофеля».

Бунты против картофеля

Несмотря на голод, народ картошку сразу не принял. Крестьяне стали протестовать, потому как не понимали, почему землю, которую раньше занимали привычные для них злаковые, теперь надобно засевать подозрительным заморским корнеплодом. За 4 с лишним года по стране прокатилась целая волна так называемых картофельных бунтов.

Крестьяне (а бунтовавших оказалось не меньше полумиллиона) напрочь отказывались сажать картофель, жгли поля, нападали на чиновников. Массовые восстания прошли в Саратовской, Казанской, Тобольской, Пермской, Оренбургской, Владимирской, Вятской губерниях. Для подавления народных волнений военным даже разрешено было применять оружие.

Бунтовщиков арестовывали, наказывали плетьми, ссылали в Сибирь.

Почему это произошло?

Что касается причин подобной реакции населения, то их, как ни странно, довольно много. Во-первых, картофель действительно был для русских весьма подозрительным растением. Дело в том, что репу или рожь, например, крестьяне выращивали веками, а странные клубни они, может, и видели, но в пищу их не употребляли. А занимать землю тем, что, по их мнению, являлось несъедобным было, конечно, нецелесообразно. [С-BLOCK]

Во-вторых, народу никто не объяснил, когда собирать и как готовить картофель. Поэтому многие ели зеленую картошку, которая, как известно, содержит яд — соланин. Отравления и даже летальные исходы не заставили себя долго ждать. Большинство русских, а особенно староверы, за подобные последствия называли картошку «чертовым» или «дьявольским» яблоком.

В-третьих, государственные крестьяне, к которым и относилась большая часть бунтовщиков, официально считавшиеся свободными, но прикрепленными к земле, восприняли указ государя как возвращение к крепостничеству. Мир полнился слухами о том, что власть намерена перевести государственных крестьян в удельные или вообще передать их в частные руки.