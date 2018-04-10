«Это конкурс раскрепощённости»: две красотки из Перми участвуют в Miss Maxim

Заглушая фрустрацию, пойло опять доведет до кондиции. Так что ты бросишь тут даже пытаться куда-то прорваться, чего-то добиться. #missmaxim2018russia Публикация от Jennifer Perfect (@jenmilavskih) 21 Мар 2018 в 11:40 PDT Журнал Maxim проводит ежегодный конкурс на звание самой сексуальной девушки страны. В уже опубликованный рейтинг вошли две красотки из Перми. Участвовать в конкурсе могут все желающие девушки в возрасте от 18 лет. Подать заявку можно до 16 апреля, выложив в Instagram или «ВКонтакте» фотографию с хэштегом #missmaxim2018russia. Хэштег можно добавить и к ранее опубликованным фото. Профиль участника должен быть открытым. В этом году в конкурсе участвуют две пермячки — Дженнифер Милавских и Алина Горохова. 27-летняя Дженнифер — человек творческий: она фотограф, модель, дизайнер, писатель и музыкант. Девушка добавила хештег под фотографией и вскоре узнала, что прошла во второй этап. Сейчас она на 22 месте рейтинга. — Конкурс мне нравится своим уровнем. Здесь нужно быть смелой, потому что не каждая может «оголить» себя перед публикой таких масштабов, — рассказала Дженнифер 59.ru. — Это не конкурс талантов и не борьба за красивую улыбку, это конкурс раскрепощённости. Дженнифер считает, что конкурс даёт возможность почувствовать себя желанной и востребованной, убедиться в своём очаровании. Близкие девушки, в том числе супруг, поддерживают ее. — Для мужа оказалось сюрпризом, что я прошла в следующий этап конкурса, — рассказала девушка. — Против не высказался, только похвалил и добавил, что гордится собой, потому что я у него самая лучшая. Раньше Дженнифер участвовала в конкурсе «Мисс Тату — 2017» и в шоу «Самые красивые». Ещё одна пермячка 18-летняя Алина Горохова участвует в Miss Maxim второй раз. Сейчас она на пятом месте рейтинга. У девушки есть опыт съемок для мужских журналов и каталогов белья, она раньше занималась в группе поддержки и участвовала в конкурсе «Мисс Амкар». Второй этап продлится до 18 мая. По результатам читательского голосования формируется топ-100 участников. Затем самых красивых девушек пригласят в редакцию журнала на фотосессию, по итогам которой и выберут победительницу. Голосовать можно по ссылке.

Photo by @photo_savchenko_ Портупея @koroleva_store_prm Публикация от Alina Gorohova (@alina.gorohova) 27 Янв 2018 в 9:20 PST