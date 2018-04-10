Семина уверена, что Кустинская заслужила столь печальную судьбу

Teleprogramma. pro уже рассказывала, что после того как Наталья Кустинская скончалась, между ее родственниками разгорелся скандал. В момент гибели рядом с актрисой не было ни одного родственника — у нее не было ни братьев, ни сестер. Похороны были организованы на средства Гильдии киноактеров и Союза кинематографистов, а также деньги Андрея Малахова Кристины Орбакайте . Самое интересное началось после смерти Кустинской. Актриса жила в «убитой» двушке на Патриарших, площадью 35 квадратных метров, на которую тут же нашлось множество претендентов — семь семейств дальних родственников. В результате судебных разбирательств квартиру стоимостью примерно 13 миллионов рублей спустя четыре года «распилили» между собой троюродные племянницы знаменитости, однако памятник ей так и не поставили.

Впрочем, актриса Тамара Семина , с которой Кустинская снималась в картине «Три плюс два», и у которой впоследствии увела мужа, уверена, что Наталья Николаевна заслужила столь печальную судьбу. «Умные, яркие мужчины любят пустых, взбалмошных, ничтожных женщин, очень падки. Эти женщины глупы, но умны по-женски что ли. И многие так себе, лохушки, а многие очень подлые, мерзкие, отвратительные. Я имею в виду Наталью Кустинскую», — не стеснялась в выражениях Семина в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Вот так Наталья Кустинская выглядела в последние годы жизни/Фото: кадр из передачи

К слову, не все гости эфира, находящиеся в студии, согласились с актрисой и принялись защищать Кустинскую, тогда как Семина все равно осталась при своем мнении.

Напомним, что последние годы жизни оказались для Кустинской крайне тяжелыми. Она страдала сразу несколькими серьезными заболеваниями, поговаривают, злоупотребляла алкоголем и сильно изменилась внешне. К несчастью, от прежней красавицы-актрисы остался только цвет волос.