40-летняя Амаль Клуни появилась на обложке Vogue со всеми своими морщинками

Супруга Джорджа Клуни и мать его двойняшек не относится к тем знаменитостям, которые любят внимание. Наоборот, Амаль не ведет соцсети и практически не дает интервью. Исключением стал американский Vogue, на обложе которого она появилась. Примечательно, что даже тут Амаль выделилась: она не стала просить редакторов сделать ее лицо по-настоящему глянцевым, лишив его морщин и несовершенств. На лбу, около глаз и в районе скул можно заметить мимичекие морщинки Амаль, но от этот она даже выигрывает и выделяется на общем фото фотошопа и ретуши.

В интервью Амаль впервые рассказала о Джордже и их детях. По словам супруги актера, Элла и Александр уже говорят «мама» и «папа». Но Джордж настаивает, что первым малыши сказали именно «мам».

— вспоминает Амаль.

Высказалась также Амаль и об отношениях с супругом.

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Фото:Vogue, Global Look Press