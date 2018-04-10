Брэд Питт стал ухаживать за Нэри Оксман еще во время развода

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Слухи о романе Брэда Питта с умницей-красавицей Нэри Оксман обрастают все новыми интересными подробностями. Оказывается, с известным архитектором и профессором Массачусетского технологического института актер познакомился не недавно, как сообщалось раньше, а еще в начале бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, когда все вокруг верили, что звездная пара еще сможет преодолеть разногласия и снова сойтись.

Это доказывает снимок одной из студенток профессора, дата под которым свидетельствует о том, что он был сделан в ноябре прошлого года. На фотографии Брэд Питт, который, по словам инсайдеров, приехал в институт навестить Нэри, фотографируется с поклонницами.

И что еще любопытно: в 2017 году в интервью журналу W Magazine, говоря на тему превращения мужчин-знаменитостей в объекты для поклонения, Нэри Оксман в качестве примера привела Брэда Питта и Джорджа Клуни . Она говорила о проблеме мужского доминирования и о том, что эта тенденция встречается во всех областях, не только в архитектуре.

«У нас тоже есть свои Брэды Питты и Джорджи Клуни, это просто часть человеческой природы — поклоняться идолам, — объяснила она. — Такие стереотипы могут быть полезны для создания общего представления о героизме. Но мы сталкиваемся с проблемой мужского доминирования в сфере архитектуры. Все это касается не только женщин-архитекторов, но и композиторов, кинорежиссеров, актрис театра. Это не просто бич нашей профессии, это фенотип человеческой культуры, то, как мы создаем стереотипы, воспринимаем окружающий мир».

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