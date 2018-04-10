Пешком за тонусом и здоровьем

Более 74 тысяч людей старшего возраста подали заявки на участие в пилотном проекте столичного правительства «Московское долголетие». Об этом 10 апреля сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Одно из самых популярных направлений, которое выбирают москвичи старшего возраста, — спортивное. Пенсионеры с большим удовольствием ходят на йогу, танцы, гимнастику и скандинавскую ходьбу. Последняя активность — самая востребованная.

— У меня на занятии меньше 25 человек не бывает, — говорит тренер по скандинавской ходьбе территориального центра социальной защиты (ТЦСО) «Таганский» филиал «Хамовники» Эдуард Сиденко.

Пять дней в неделю он каждое утро вместе с активными пенсионерами встречается в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках», чтобы посвятить время спорту.

— Занятия по скандинавской ходьбе очень полезны для позвоночника и опорно-двигательного аппарата, — рассказывает Сиденко. — Также это помогает укрепить сердечнососудистую систему.

Кроме того, утверждает тренер, ходьба положительно влияет на работу всего организма. Если у вас была простуда, то это поможет восстановлению иммунной системы после болезни.

— Каких-то особых противопоказаний для скандинавской ходьбы нет, — добавляет Сиденко.

За десять минут до начала занятия в парке в центре столицы собираются люди с длинными палками в руках. В девять часов утра тренер начинает разминку.

— Прежде чем приступить к ходьбе, нужно разогреть мышцы, — поясняет Эдуард Сиденко. — Иначе можно получить травму. Основная часть занятия длится 30–40 минут. За это время новички успевают пройти один круг, более опытные — два-три круга. Но в этом виде спорта важна не скорость, а правильная техника. Значение имеет положение рук, темп, дыхание.

Ирина Михайлова по образованию музыкант, окончила Московскую государственную консерваторию и всю жизнь занималась творчеством. Выйдя на пенсию, решила больше времени посвятить себе и активному образу жизни.

— Нужно каждое утро начинать с движения, — считает москвичка, уверенно шагая по парку.

По словам Михайловой, после занятия она чувствует внутреннюю гармонию.

Вести активный образ жизни нравится и Ирине Рыжовой. Будучи инженером по образованию, она всегда мечтала заниматься спортом и творчеством.

— Я уже два года увлекаюсь скандинавской ходьбой, — рассказывает Рыжова. — Раньше тренировалась одна, а теперь у меня появилась компания. Такие коллективные занятия не только полезны для здоровья, но и помогают обрести новых друзей.

— Я со многими здесь познакомилась, мы даже организовали кружок по интересам, — говорит Рыжова. — Вместе занимаемся творчеством, делимся знаниями.

В ТЦСО «Таганский» филиал «Хамовники» в рамках проекта «Московское долголетие» пенсионеры также могут посещать занятия по английскому языку, компьютерной грамотности, декоративно-прикладному искусству, хоровому пению и другие. Активности доступны абсолютно бесплатно.