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Эмин Агаларов поздравил дочь с днем рождения
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Эмин Агаларов поздравил дочь с днем рождения 

Журнал ОК! 15 минут назад
Музыканта Эмина Агаларова можно назвать настоящим семьянином. И хотя он разведен со своей женой — дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, это не мешает ему проводить свободное время вместе с детьми. Эмин часто навещает близнецов Али и Микаила, а также приемную дочь Амину.
Фотография: Станислав Солнцев Эмин с сыновьями, двойняшками Али и Микаилом
Недавно маленькой Амине исполнилось четыре года. По этому случаю папа устроил ей праздник. Сюрпризы, подарки и торт — все, как полагается. Агалров поделился с подписчиками некоторыми моментами с торжества, опубликовав видео в Instagram. ?
A post shared by eminofficial (@eminofficial) on  Apr 10, 2018 at 3:31am PDT  Ранее Эмин Агаларов признался, что всегда мечтал иметь много детей.
Напомним, что сейчас Эмин встречается с «Мисс Мордовия-2004», моделью Аленой Гавриловой, которая воспитывает 10-летнего сына от предыдущих отношений с бизнесменом Рустамом Тарико.
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