Эмин Агаларов поздравил дочь с днем рождения

Музыканта Эмина Агаларова можно назвать настоящим семьянином. И хотя он разведен со своей женой — дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой , это не мешает ему проводить свободное время вместе с детьми. Эмин часто навещает близнецов Али и Микаила, а также приемную дочь Амину.

Фотография: Станислав Солнцев Эмин с сыновьями, двойняшками Али и Микаилом

Недавно маленькой Амине исполнилось четыре года. По этому случаю папа устроил ей праздник. Сюрпризы, подарки и торт — все, как полагается. Агалров поделился с подписчиками некоторыми моментами с торжества, опубликовав видео в Instagram. ?

A post shared by eminofficial (@eminofficial) on Apr 10, 2018 at 3:31am PDT Ранее Эмин Агаларов признался, что всегда мечтал иметь много детей.