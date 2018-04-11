5 идеальных профессий для интровертов

Стоит начать с того, что интроверты крайне неуютно чувствуют себя в большом офисе, где приходится ежедневно сталкиваться со множеством людей, а также в тех профессиях, где приходится подстраиваться под поток посетителей и беспрерывно общаться. Все это со временем может привести к стрессу, депрессии и нежеланию вообще выходить из дома. Чтобы не доводить до крайностей, мы советуем обратить внимание на те профессии, которые не помешают вашим размышлениям и уходу в себя.

Флорист

Интроверты умеют видеть гармонию в тех вещах, на которые те же экстраверты даже и не взглянут. Поэтому намного комфортнее они будут себя чувствовать в окружении растений и смогут в полной мере раскрыть свои способности, создавая настоящие цветочные шедевры.

Ветеринар

Экстравертам, например, будет скучно проводить целый день с братьями нашими меньшими — им подавай толпу людей, ведь именно от общения с ними они заряжаются энергией. Интроверты — их полная противоположность. И фраза «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки» в полной мере отражает их характер. Поэтому найти общий язык с животными им будет намного проще, чем с себе подобными.

Писатель

Психологи считают, что именно из интровертов получаются выдающиеся писатели. А все потому, что они, в отличие от экстравертов, могут полностью сконцентрироваться на процессе и не обращать никакого внимания на раздражающие факторы. Так, например, Гай Кавасаки, автор множества бестселлеров, в том числе и пособия «Как очаровывать людей», заявлял: «Возможно, вам будет трудно в это поверить, но я интроверт, по натуре я одиночка». И этот факт не помешал ему добиться успеха и мирового признания.

SMM-менеджер

Ставшая актуальной в последнее время профессия SMM-менеджера также идеально подойдет интровертам. Казалось бы, общение в социальных сетях должно вызывать у них стресс, но на самом деле именно там они могут полностью раскрыться и начать общаться (ведь данный процесс не подразумевает личной встречи или звонков кому-то конкретному). К тому же им гораздо проще написать множество сообщений, чем один раз позвонить — вот где действительно настоящее испытание!

Дизайнер

Данная профессия также предполагает наличие творческого начала и умение отключиться от внешних факторов и погрузиться в собственный мир фантазий. Ведь чем креативнее будут ваши мысли, тем скорее вы создадите что-то по-настоящему стоящее. А экстравертам на этой должности будет скучно, ведь они не любят копаться в себе и часами смотреть в монитор, пытаясь найти красоту там, где ее не видят другие.

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