6-летнюю дочь Бейонсе уже 4 года одевает личный стилист

Блу Айви Картер , дочери Бейонсе и Джей Зи , всего 6 лет, но девочка уже регулярно сопровождает звездных родителей на красных дорожках — и, как выяснилось, пользуется при этом услугами личного стилиста, который подбирает для малышки наряды для выхода в свет.

Представители Бейонсе на днях подтвердили, что подбором гардероба для 6-летней Блу Айви занимается Мануэль Мендес. Мануэль — человек, похоже, чрезвычайно занятой: он числится личным помощником самой Бейонсе и стилистом Блу Айви, а также вместе с девочкой ходит по магазинам за одеждой, обеспечивая шопинг-сопровождение. Самое интересное заключается в том, что Мендес начал работать с гардеробом Блу Айви в сентябре 2013 года — когда девочке было всего 20 месяцев!

Оцениваем старания стилиста:

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

19 Мар 2018 в 10:20 PDT Публикация от Beyoncé (@beyonce)

2 Сен 2016 в 9:06 PDT Публикация от Beyoncé (@beyonce)

28 Авг 2016 в 5:52 PDT Публикация от Beyoncé (@beyonce)

28 Июл 2016 в 6:28 PDT попкорнnews