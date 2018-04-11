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6-летнюю дочь Бейонсе уже 4 года одевает личный стилист
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6-летнюю дочь Бейонсе уже 4 года одевает личный стилист 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Блу Айви Картер, дочери Бейонсе и Джей Зи, всего 6 лет, но девочка уже регулярно сопровождает звездных родителей на красных дорожках — и, как выяснилось, пользуется при этом услугами личного стилиста, который подбирает для малышки наряды для выхода в свет.
Представители Бейонсе на днях подтвердили, что подбором гардероба для 6-летней Блу Айви занимается Мануэль Мендес. Мануэль — человек, похоже, чрезвычайно занятой: он числится личным помощником самой Бейонсе и стилистом Блу Айви, а также вместе с девочкой ходит по магазинам за одеждой, обеспечивая шопинг-сопровождение. Самое интересное заключается в том, что Мендес начал работать с гардеробом Блу Айви в сентябре 2013 года — когда девочке было всего 20 месяцев!
Оцениваем старания стилиста:
Публикация от Beyoncé (@beyonce)
19 Мар 2018 в 10:20 PDT  Публикация от Beyoncé (@beyonce)
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28 Авг 2016 в 5:52 PDT  Публикация от Beyoncé (@beyonce)
28 Июл 2016 в 6:28 PDT  попкорнnews
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