Стильные развратники 

После относительно спокойных и сытых 1950-х западный мир столкнулся с целым рядом испытаний. Для начала в 1959 году в США разгорелся кризис перепроизводства. Советский Союз опередил американцев в космосе, последовательно запустив первыми спутник, собаку и человека. Мир дважды оказывался на пороге ядерной войны во время берлинского и карибского кризисов. Не успев толком выдохнуть, американцы столкнулись с новым потрясением — первым за 62 года убийством действующего президента.

В Европе тоже было неспокойно. Стремительно разваливалась Британская империя, теряла последние колонии Франция — всего независимость получили 32 страны. С каждым новом годом маховик революционных изменений только раскручивался, ведь во взрослую жизнь вступали все новые представители поколения бумеров — рожденных в первые послевоенные годы детей фронтовиков.

Рост феминистических настроений и сексуальная революция полностью меняют представление о роли женщины. Триада «кухня, дети и церковь» новое поколение девушек уже не устраивает. Вступление США в войну во Вьетнаме в 1964 году вывело на авансцену еще одно явление — пацифизм. Все эти тренды слились воедино в движении хиппи — едва ли не самую массовую субкультуру. Длинноволосые молодые мужчины и женщины изучали восточные практики, безудержно занимались сексом, употребляли вещества, расширяющие сознание, и играли на гитарах.

Но все рано или поздно вырастают. «Свингующие шестидесятые» завершились в августе 1969 года грандиозным фестивалем в Вудстоке, что в штате Нью-Йорк. Более 400 тысяч человек слушали выступления лучших рок-музыкантов в истории, предавались любви и наркотикам. После этого движение хиппи пошло на спад. В следующем десятилетии мир будет переваривать революционные изменения 1960-х.

Для прессы такая популярность столь молодых и отвязанных людей стала настоящим подарком. Газеты в мельчайших подробностях обсуждали сексуальные похождения, пьяные выходки, эксцентричные покупки и громкие заявления кумиров поколения едва ли не больше, чем их пластинки и концерты. Рок-музыканты окончательно изменили образ успешного мужчины, доказав, что можно быть богатым и знаменитым, даже если слова элегантность, стиль, вкус и хорошие манеры тебя не касаются. Да и возраст этих парней был куда меньше, чем у привычных героев прошлого. Если в 50-е молодые Дин, Пресли и Брандо были скорее исключением, то в 60-е большой удачей для звезды было встретить свой 28-й день рождения — дожили далеко не все.

Простой парень из маленького городка Дартфорд, что в графстве Кент, родился в разгар войны в 1943 году в семье физрука и партийного работника. Как и многие молодые люди в 1950-е Джаггер и его школьный друг Кит Ричардс пробовали играть модный рок-н-ролл и даже сколотили группу. В 1962 году к ним присоединился талантливый гитарист Брайан Джонс , а коллектив получил имя The Rolling Stones. Уже первые альбомы группы обрели колоссальный успех, Мик стал объектом желания миллионов девушек по всему миру, а его жизнь превратилась в круговорот сексуальных и наркотических приключений. «Вся разница между 1968 и 1998 годами в том, что тогда во фразе „Секс, наркотики и рок-н-ролл“ на первом месте был именно секс», — вспоминал в интервью былые годы Мик.

По подсчетам автора книги «Мик Джаггер. Великий и ужасный» в жизни фронтмена The Rolling Stones было более 4 000 партнеров. Именно партнеров, а не женщин, ведь Мик — едва ли не первый секс-символ планетарного масштаба, не опровергавший слухи о своей бисексуальности. Разговоры о нетрадиционной ориентации окружали и Джеймса Дина, и Рудольфа Валентино , но на публике они делали все, чтобы предстать в образе мужественного брутала. Джаггер же всячески подчеркивал свою женственность: затянутые в узкие джинсы покачивающиеся бедра, гладкая грудь, выглядывающая из майки с огромным вырезом, женские движения на сцене. Сексуальные отношения с Миком подтвердил лидер The Who Пит Таунсенд, а роман Боуи и Джаггера подтвердила жена Дэвида Энджи.