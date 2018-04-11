Что посмотреть в апреле 2018. Новинки кино

В апреле ожидается достаточное количество

кинопремьер. Самые громкие из них находятся в этом списке и будут доступны также в сети интернет по адресу kinoprofi.org.

Среди новинок

есть направления различных жанров: от боевиков до комедий. Широко

представлены фильмы ужасов.

1. Тихое место

Родители с двумя детьми живут в абсолютной тишине, опасаясь монстров, готовых наброситься на них из-за малейшего звука. Данный ужастик является одним из самых ожидаемых в этом году

2. Мария МагдалинаОставив семью с предрассудками, молодая женщина отправляется в Иерусалим

с толпой единомышленников, ведомой своим духовным лидером. То была

Мария Магдалина.3. Винчестер. Дом, который построили призракиФильм о вдове, которая построила громаднейший дом для успокоения призраков людей, убитых детищем их семейного бизнеса.4. Голодные сердцаУ счастливой семейной пары появляется ребенок. Молодая мать все свое

время проводит с младенцем и чрезвычайно о нем заботится. Но со временем

ее методы ухода за ребенком начинают вызывать опасения у отца и родни.

Вероятно, излишняя забота стала наносить вред здоровью малыша. 5. Взрослые игрыПодростки решили вывести на чистую воду (предполагаемого)

учителя-педофила. Они плохо представляли к каким событиям это приведет. 6. ТитанЭксперимент по созданию сверхлюдей, способных выжить после апокалипсиса и выжить в условиях другой планеты, обернулся катастрофой. Члены

эксперимента мутировали и вышли из-под контроля.7. Третья волна зомбиБольшую часть тех, кто обратился в зомби после вспышки вируса, удалось

исцелить. Однако, общество относится к ним с подозрением и опаской.

Многие не хотят жить с ними бок о бок. И это недовольство может привести

к войне.8. За бортомОбиженная героиня этой истории воспользовалась потерей памяти своего

бывшего босса-богача и солгала ему, что он ее муж, у них двое детей, и он работает на стройке.9. Логово МонстраУдача отвернулась от двух парковщиков, обчищающих дома богачей, пока те ужинают. Они вломились в дом опасного человека, у которого есть тайны. И знание этих тайн грозит парням гибелью.10. Рэмпейдж Ученый-приматолог хочет спасти своего друга, по случайности оказавшегося

под воздействием неизвестного вещества, вызывающего генную модификацию.

Его давний друг, ныне примат гигантских размеров, вместе с другими

модифицированными хищниками крушат Чикаго.11. Опасный бизнес Сотрудник фармацевтической компании похищен во время своей поездки в Мексику, где он должен был доставить формулу в лабораторию. Шансы

остаться в живых у него невелики после того, как он был втянут в опасный

бизнес и оказался между двух огней.12. Привидение Юная девушка влюбляется в таинственный дух, который каждый день

пробуждается в новом теле. Их связь настолько сильна, что заставляет их встречаться снова и снова. Но такое будущее начинает казаться слишком

размытым и неопределенным.13. Талли Это комедия о материнстве, и как бывает тяжело быть матерью, особенно

многодетной. Героиня этого фильма — уставшая мать-одиночка с тремя

детьми получает лучший из возможных подарков: ее брат подарил ей няню.14. Правда или действие «Правда или вызов» не считается опасной игрой, по крайней мере до тех пока не вмешивается смерть. Поскольку становится неизвестно, останется

ли кто-нибудь из участников в живых.15. Дыши во мгле Париж окутал туман неизвестного происхождения. О нем известно лишь, что он смертельно опасен. Выжить удалось лишь тем, кто выбрался на крышу

высоких зданий или укрылся на верхних этажах. У одной из выживших пар в квартире в герметичной капсуле остался больной ребенок. Кому-то из них придется отправиться за ней. Приятного просмотра!