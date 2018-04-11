Что посмотреть в апреле 2018. Новинки кино 

В апреле ожидается достаточное количество
кинопремьер. Самые громкие из них находятся в этом списке и будут доступны также в сети интернет по адресу kinoprofi.org.
Среди новинок
есть направления различных жанров: от боевиков до комедий. Широко
представлены фильмы ужасов.
1. Тихое место
Родители с двумя детьми живут в абсолютной тишине, опасаясь монстров, готовых наброситься на них из-за малейшего звука. Данный ужастик является одним из самых ожидаемых в этом году
2. Мария МагдалинаОставив семью с предрассудками, молодая женщина отправляется в Иерусалим
с толпой единомышленников, ведомой своим духовным лидером. То была
Мария Магдалина.3. Винчестер. Дом, который построили призракиФильм о вдове, которая построила громаднейший дом для успокоения призраков людей, убитых детищем их семейного бизнеса.4. Голодные сердцаУ счастливой семейной пары появляется ребенок. Молодая мать все свое
время проводит с младенцем и чрезвычайно о нем заботится. Но со временем
ее методы ухода за ребенком начинают вызывать опасения у отца и родни.
Вероятно, излишняя забота стала наносить вред здоровью малыша. 5. Взрослые игрыПодростки решили вывести на чистую воду (предполагаемого)
учителя-педофила. Они плохо представляли к каким событиям это приведет. 6. ТитанЭксперимент по созданию сверхлюдей, способных выжить после апокалипсиса и выжить в условиях другой планеты, обернулся катастрофой. Члены
эксперимента мутировали и вышли из-под контроля.7. Третья волна зомбиБольшую часть тех, кто обратился в зомби после вспышки вируса, удалось
исцелить. Однако, общество относится к ним с подозрением и опаской.
Многие не хотят жить с ними бок о бок. И это недовольство может привести
к войне.8. За бортомОбиженная героиня этой истории воспользовалась потерей памяти своего
бывшего босса-богача и солгала ему, что он ее муж, у них двое детей, и он работает на стройке.9. Логово МонстраУдача отвернулась от двух парковщиков, обчищающих дома богачей, пока те ужинают. Они вломились в дом опасного человека, у которого есть тайны. И знание этих тайн грозит парням гибелью.10. Рэмпейдж Ученый-приматолог хочет спасти своего друга, по случайности оказавшегося
под воздействием неизвестного вещества, вызывающего генную модификацию.
Его давний друг, ныне примат гигантских размеров, вместе с другими
модифицированными хищниками крушат Чикаго.11. Опасный бизнес Сотрудник фармацевтической компании похищен во время своей поездки в Мексику, где он должен был доставить формулу в лабораторию. Шансы
остаться в живых у него невелики после того, как он был втянут в опасный
бизнес и оказался между двух огней.12. Привидение Юная девушка влюбляется в таинственный дух, который каждый день
пробуждается в новом теле. Их связь настолько сильна, что заставляет их встречаться снова и снова. Но такое будущее начинает казаться слишком
размытым и неопределенным.13. Талли Это комедия о материнстве, и как бывает тяжело быть матерью, особенно
многодетной. Героиня этого фильма — уставшая мать-одиночка с тремя
детьми получает лучший из возможных подарков: ее брат подарил ей няню.14. Правда или действие «Правда или вызов» не считается опасной игрой, по крайней мере до тех пока не вмешивается смерть. Поскольку становится неизвестно, останется
ли кто-нибудь из участников в живых.15. Дыши во мгле Париж окутал туман неизвестного происхождения. О нем известно лишь, что он смертельно опасен. Выжить удалось лишь тем, кто выбрался на крышу
высоких зданий или укрылся на верхних этажах. У одной из выживших пар в квартире в герметичной капсуле остался больной ребенок. Кому-то из них придется отправиться за ней. Приятного просмотра!