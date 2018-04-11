7 самых важных навыков лидера

Лидером рождаются или становятся? Кого можно назвать лидером? Если сравнить двух руководителей, почему один из них окажется более сильным лидером, чем другой? Разберем этот вопрос более детально.

На самом деле качеств, по которым человека можно охарактеризовать как лидера, несколько. Чем большее их количество разовьётся и станет привычками, тем лучше. Тем сильнее такой человек будет как лидер. Вместе с тем, понятие «лидерство» — довольно относительное.

Вы не можете быть абсолютным лидером, равно как и не можете быть полностью лишенным этого качества. Перечислять все навыки лидера не имеет смысла, но я расскажу о тех из них, которые позволяют добиться максимального результата в работе.

1. Умение нести ответственность за принятые решения

Формально, если решение приняли не вы, то и отвечать за плохой результат не вам. Позиция удобная, но совершенно недостойная лидера. Ежедневно вы сталкиваетесь с необходимостью принять то или иное решение, и если этого не делать, то другие сделают это за вас. Как правило, принять волевое решение человеку мешает нежелание и страх последствий. Но как только он берёт на себя ответственность, то начинает управлять своей собственной жизнью. 2. «Вырастить» лидеров в своём окружении

Один человек не может в одиночку управлять большим количеством подчинённых, ему обязательно нужен помощник, а в случае, если это крупная компания, то не один. Представьте себе ситуацию, когда директор фирмы контролирует всех и каждого, лично давая задания и поручения. Может ли он с этим справиться? Скорее да, но эффект будет недолгим. Очень скоро его ресурсы будут исчерпаны. Поэтому любому лидеру нужны «свои люди», те, кому можно доверять, передавать полномочия. Рядом с лидером должен быть помощник, соратник, способный принять на себя часть обязанностей руководителя. Из этого следует, что вам необходимо искать и обучать тех, кто сможет стать вашей «правой рукой». Со временем нужно проверить, как ваш помощник пользуется властью, способен ли он заменить вас в случае необходимости.

3. Огонь в глазах!

Вы можете вспомнить, когда в последний раз не спали из-за того, что в голове постоянно были мысли о новом проекте, когда идеи рождаются одна за другой? Знакомо? Если нет, то вам, как лидеру, будет сложно. Ведь именно лидер, в отличие от обычного сотрудника, способен вызвать интерес к проекту у своих подчинённых и тех, кто за ним следует. Поэтому так важно заниматься в жизни своим делом. Чтобы преуспеть в чём бы то ни было, нужна страсть! 4. Харизма

Это сложно объяснить и нельзя измерить, но именно она даёт возможность лидеру вести людей за собой, заражать их идеями, выводить из зоны комфорта, провоцировать, вдохновлять на новые свершения. Если у вас есть харизма, люди безоговорочно верят вам, вашей силе и способностям.

5. Стержень/характер Как часто ваши действия соответствуют вашим словам? Если вы даёте обещание, то способны сдержать слово? Или вам не кажется это важным? Истинный лидер всегда влечёт за собой других. Но те, кто следует за вами, очень скоро могут перестать вам доверять, если вы не держите слово и не исполняете обещаний, отказываясь от своих решений. Настоящий лидер требователен к другим, но больше всего — к себе.

6. Желание учиться

Лидер всё время открывает для себя что-то новое, у него неутолимая жажда знаний. Такой человек даже в отпуске не сидит сложа руки, ему скучно просто так лежать на пляже. Вместо этого он возьмёт уроки дайвинга, прыгнет с парашютом или полетит на вертолёте. Ведь не даром говорят, что лучший способ отдохнуть — сменить деятельность. Эти слова как раз о лидере. Он постоянно в поиске и хочет быть лучше, а значит и работает эффективно.

7. Предназначение

Лидер буквально живёт своим делом. Часто люди путают такие понятия как предназначение (миссия) и цель. Но цель это немного другое. Разница в том, что цели человек достигает ради себя, а предназначение — желание достигать чего-то ради других.

Люди пойдут за вами и доверятся вам в том случае, если вы посвящаете себя тому, что важно для всех и каждого. Яркий пример — Стив Джобс . Его целью было заработать много денег, но истинным предназначением — желание сделать наш мир лучше. Создав компанию Apple , он подарил новые возможности всему человечеству.

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