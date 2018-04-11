Ксения Собчак потратила 2,5 миллиона на роскошный отдых и ответила на критику

Новость о том, что Ксения Собчак потратила 2,5 миллиона на поездку в Тайланд, весь день не дает покоя российским СМИ. В Сети обсуждают траты журналистки, которая в этом году участвовала в президентских выборах и не спешит отказываться от политических амбиций. В ответ на критику Ксения написала в блоге пост, с помощью которого поставила на место тех, кто считает ее деньги.

«С упоением наблюдаю, как люди настойчиво пытаются навязать мне свое представление о том, как должен быть устроен мир. Главная свобода за которую я борюсь — это свобода и право быть собой. Быть по-настоящему свободным в несвободном мире это самая отчаянная революция, на которую способен Человек. Уникальность каждого и право на эту уникальность — это моя абсолютная ценность, моя религия. И желание толпы подстроить других людей под свое представление о том, какой должна быть «настоящая женщина» или «настоящий мужчина», кто такие «идеальные родители», кто такая «мать», «учитель», «бандит», «бомж», «монах» или «революционер», или как должен вести себя «настоящий политик» — это все на самом деле диалог с миром про свои страхи. Просто желание включить других людей в свой привычный шаблон мира. Потому как любой разрыв шаблона заставляет людей чувствовать себя некомфортно, занижает самооценку и вызывает чувство тревоги. Но мир прекрасен именно тем, что нет никакого «должно быть так» в этих вопросах. Должно быть так, как распорядитесь своей жизнью именно вы. И я не буду ложиться в ваши коробки с маркёрами — «светская львица», «журналист», «политик» и тд, несмотря на активное желание большинства меня куда-то уложить в своих представлениях обо мне и успокоиться. Эй, смотри товарищ! Вот кто-то там плывет по волнам, но одновременно летает, ползает и еще лазает по веткам! Кто это? Насекомое? Змея? Птица? Рыба? Давайте-ка срочно классифицируем! А вот мне плевать на чужие классификации, я не собираюсь в них вписываться», — написала она в блоге.

«Я живу. Честно. По совести. На заработанное. Но при этом я неравнодушна к чужим проблемам и несправедливости. И не вижу никакого противоречия в том, кто я, что я, как отдыхаю, как работаю и как живу — потому что это и есть я. И в ваших библиотеках представлений о мире я всегда буду требовать умозрительную отдельную полку», — ответила Собчак на критику.

Фото: instagram