Валерия: «Мужчине нельзя говорить правду напрямую

17 апреля певица отмечает 50-летие, а следом за ней, через 10 дней, празднует 80-летие ее мама Галина Николаевна. «Антенна» взяла эксклюзивное интервью у двух юбилярш.

— День рождения будем отмечать в семейном кругу с самыми близкими, — говорит Валерия. — По традиции с тортом, я его никогда сама не заказываю, так что, сколько свечей будет, не знаю. Если поставят 18, сильно серчать не буду. Цифру возраста по паспорту произносить не хочется. Даже близко ее не ощущаю. Да, уже есть дети, опыт, ну максимум мне чуть за 30.

Конечно, вспоминаю дни рождения в детстве — торт, который бабушка пекла, эклеры ее фирменные с кремом. Я сладкое не любила, просила ее оставить мне эклеры без крема. Все садились за стол, звучала музыка, я играла на пианино, пела. Всякий раз, когда дома был праздник, устраивала концерты. Упрашивать сесть за фортепиано меня не приходилось.

На Валерии платье: Enteley. На Галине Николаевне кофта: Marina Rinaldi

Я ведь росла в творческой семье: папа был директором музыкальной школы, мама преподавала музыку, дедушка по профессии как бы железнодорожник, но был очень артистичен, играл в самодеятельном театре, музицировал на фортепиано прекрасно. У нас все родные умели отлично играть на разных инструментах и петь.

Туфли для Золушки

— На дни рождения дарили игрушки. Но был один подарок, который запомнился на всю жизнь, — туфли на шпильке. Мне было 14 лет. Мама меня баловала и чувствовала мои девичьи стремления. Модельная обувь тогда была в дефиците. Мы жили в маленьком Аткарске, и маме удалось достать эти летние туфли — таких не было ни у кого в нашем городе. Я смотрела на них и не верила, что они мои, что я уже большая.

Мама для меня всю жизнь — плечо, тыл. Что бы ни случилось, она рядом, знаю, что всегда меня поймет. Я могу с ней поделиться чем угодно. И вообще, она — единственный человек на свете, который про меня знает абсолютно все.

Я была домашним ребенком, привязанным к родителям. Не любила никуда уезжать без них. Правда, один раз меня лет в 12 отправили в пионерский лагерь «Орленок» на Черное море. Стало любопытно встретиться с иностранными ровесниками, и я согласилась. Там у нас были итальянские, французские и кубинские отряды — какое-то окно в другой мир. Тем не менее с первого дня я начала писать письма домой: «Заберите меня отсюда!» За месяц, который я провела там, целая стопка писем до сих пор у мамы хранится. Но за мной никто не приехал. Письма в то время долго шли, начали приходить к родителям, когда я уже освоилась в лагере. Вошла во вкус, перестала со всеми ходить на море — поняла, что это развлечение не для меня: запускают в воду на какое-то время, а потом быстро на пляж, пересчитывают по головам… Начала делать то, что интересно, — ходить по разным кружкам, повышающим нашу комсомольскую организованность. Поэтому, когда приехала домой, окрыленная пришла в школу и начала рассказывать учителям, как все надо переорганизовать. Но мой пыл сразу остудили.

Сложно было расставаться с родителями, особенно с мамой, когда решила ехать в Москву, но тогда у меня уже была первая любовь… Но если бы была одна, не знаю, как бы пережила разлуку.

Мама доверяла мне, и я доверяю детям

— Мама привила мне порядочность и верность. Нет, не говорила, что надо быть именно такой, просто все делала на своем примере. А бабушка читала басни, стихи — воспитывала меня не только примером, но и художественным словом. И я точно так же вела себя со своими детьми, объясняя жизненные ценности. Мама доверяла мне, и я доверяю детям.

Психологически тяжелее было с Аней. Сейчас ей 24 года. До 10 лет она была ангелочком. Но в подростковом возрасте будто мою девочку забрали, а другую подложили. Она не изменилась, а просто стала абсолютно другой. Мама говорила, что у меня вообще переходного возраста не было, все ждала его, а он так и не наступил. А Аня стала бунтаркой. Подходишь, обнимаешь, хочешь поцеловать, а в ответ — шипы. Директор школы меня все время успокаивала: «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Так оно и вышло. В 15 Аня уже поступила в Щукинское, и все глупости остались в прошлом.

На Валерии платье: Marchesa Notte (Boutique №7), туфли: Casadei, пояс: Ermanno Scervino

Однокурсники, дорвавшиеся до взрослой жизни, шли во все тяжкие, а ей было уже это неинтересно. Она сосредоточилась на учебе, много читала, сочиняла стихи… Аня никогда не хотела быть музыкантом, мечтала стать актрисой, а во время учебы в театральном у нее появилось желание петь. До этого ведь она окончила музыкальную школу. А после театрального с дочкой связался бывший однокурсник и предложил поучаствовать в проекте одного рэпера. Она согласилась, сделали клип — рэпер читал, Аня пела. Следом записали еще песню. А потом спонсор проекта исчез. Мы предложили помочь дочери и тут столкнулись с недопониманием. У нас с Иосифом было свое видение, у Ани — свое. В результате сказали: «Хочешь, двигайся сама, дерзай!» Этот шаг надо было сделать намного раньше — у нас сразу улучшились отношения с дочерью. У родителей часто бывают амбиции, ненужная опека, желание сделать лучшей, как кажется нам, жизнь для своих детей. Но если бы дети во все времена делали только то, что им советовали родители, никакого прогресса бы не было. А прогресс есть, значит, дети не слушали родителей и делали по-своему. Меня в юности все поддерживали, видя мои способности, понимая, что музыка — мое. Правда, буду ли я пианисткой или певицей было неясно. Но я категорически не хотела заниматься академическим вокалом. И, когда заканчивала десятый класс, узнала, что в Москве в Гнесинском институте открылся факультет эстрадного вокала. Мама меня поддержала, я ведь пела круглые сутки. Когда родители уходили в гости, говорила: «Можно я не пойду». Оставалась и голосила. В доме у нас были тонкие стены, слышимость потрясающая, но никто из соседей не жаловался, наоборот, хвалили меня. Вот так я репетировала и получала удовольствие.

Артемий занимается тем, чем и Иосиф

— Если Аня четко выбирала творческую профессию, то с моими мальчиками все запутанно. В детстве Тема занимался в музыкальной школе по классу фортепиано и кларнета, да еще и пел — был солистом в духовом оркестре, которым руководил мой папа. Но как-то забыл слова во время выступления и сказал: «Больше на сцену не выйду!» С фортепиано произошел похожий случай. Во время отчетного концерта в музыкальной школе, объявили: «Выступает Артемий Шульгин», а он забыл нотный текст. «Бабушка, все, — сказал он. — Выступать никогда не буду». Я тогда сказала: «Тема, никогда не говори „никогда“. Прошли годы, он уже учился в Швейцарии в университете, летим с ним в самолете, и сын дает мне наушники. „Хочешь послушать? Это электронная музыка. Сам ее сочинил и записал при помощи компьютера“, — объяснил он. Потом узнала: оказывается, он уже учился в престижнейшей американской музыкальной академии Беркли — в онлайн режиме электронной музыке. Попасть туда невозможно. Как ему удалось? Загадка для меня. В прошлом году окончил академию. Сегодня у него в принципе три специальности: компьютерные технологии, бизнес-менеджмент и электронная музыка. И он в 23 года умудряется совмещать все свои специальности — работает в швейцарской фирме грамзаписи „Хана роду мьюзик“ — занимается продвижением артистов и их репертуаром. Тема приезжал после окончания Беркли к нам, здорово помог — много чего систематизировал, заархивировал. А потом сказал: „Поймите, мои дорогие родители, не хочу быть при вас, мне самому нужно сделать свой рывок“. В июне будет год, как он работает в Швейцарии. По сути, занимается тем же, чем и Иосиф.

Из пианиста в бизнесмены

— С Сеней все иначе. Начинал как ребенок-вундеркинд — гениальный пианист, и это с ним и никуда от него не денется, но теперь его больше интересует бизнес. Учится в Плехановском университете. У нас все дети финансово самостоятельные, помогать им нет никакой нужды. Сеня снимает квартиру в хорошем доме, купил себе автомобиль, содержит свою семью — у него есть девушка. Может, с точки зрения родителей живет неправильно, ведь хочется, чтобы он был пианистом. Иосиф, к слову, никак не может смириться с этим. Но это все родительские ожидания. А ведь это жизнь Сени, его выбор. Кстати, что делает сын — тоже творчество. Бизнесом хотят заниматься все, но мало у кого в 19 лет, как у Сени, это получается.

Меня спрашивают: „Когда ты пришла к такой родительской мудрости?“ А я к ней не приходила, я с ней жила. Наверное, потому, что родители доверяли мне и никогда не давили. Смотрю на своих детей и понимаю, что у меня нет причин им не доверять. Молодость не аргумент. Они должны учиться на своих ошибках. Они все нацелены на самостоятельную карьеру, на свой собственный путь, хотят добиться результата, ведут абсолютно здоровый образ жизни — не курят, не пьют. Они все за ЗОЖ. Да и я сама такая, но ведь по-разному в жизни бывает…

На Валерии платье и пояс: Мax Mara

Я принимаю всех избранников детей, знаю — бесполезно советовать. Вот мне советовали в двух предыдущих браках, а чего толку. Родители не должны находить половинки детям, ведь с ними жить не им. У Ани и Сени достаточно долгие отношения со своими избранниками. И мне нравится их постоянство — они в мать. Все мои мужчины — это мои мужья.

С Пригожиным я стала собой

— Когда знакомила маму с Иосифом, боялась, что увидит она такого лысого и испугается, тем более от развода моего еще свежи были воспоминания. Но мама сразу его приняла: „У него очень добрые глаза“. Он умеет общаться, сокращать дистанцию, поэтому к нему все мои сразу расположились. С ним действительно просто, он без двойного дна. До встречи с Иосифом я привыкла к другой семейной жизни — сто раз подумаешь, прежде чем скажешь, просчитаешь заранее, какой будет реакция. С годами выработалась привычка — не просто общаться, а пропускать через фильтр, как воспримет все твой мужчина. А тут я превратилась в саму себя, могу говорить, что хочу, и не всегда лицеприятное. Смотрю — реакция адекватная. В прежних отношениях невозможно было обсудить финансовые темы, сразу возникала обида. Видела реакцию и говорила: „Мне ничего не надо!“ С Иосифом мы обсуждали наш контракт, когда приобретаем что-то, всегда советуемся друг с другом. У нас с ним нет никаких тайн мадридского двора. Первое, что привлекло в Иосифе, — возможность открыто общаться, я внутренне расслабилась. Поняла, что могу иметь свое мнение — оно разрешено и даже приветствуется, могу спорить, а в споре рождается истина, дружить с людьми, которые близки тебе по духу, делать то, что хочешь. Мы оба эмоциональные люди, но нам комфортно вместе. Наши эмоциональности не носят агрессивного характера, даже когда Иосиф кричит, мне совсем не страшно. У него живая реакция, детская непосредственность, он трогательный и сентиментальный. Да, все это не вяжется с его внешностью, но он такой.

Мы уже 15 лет вместе по 24 часа в сутки. Когда слышу — секрет долголетия брака кроется в минимуме общения супругов, мне смешно. А сколько браков рушится, когда люди из моей среды участвуют в разных проектах и влюбляются в партнеров. Так что лучше быть вместе, а еще лучше жить одной идеей — вместе работать. С одной стороны, ты приходишь домой и там вновь начинаешь что-то обсуждать — значит, продолжать работать. Но, с другой стороны, это объединяет. Я даже представить не могу другую картину — прихожу, а он спит, но мне ведь хочется передать ему свои эмоции, накопленные за день. Мое убеждение — брак прочнее, когда супруги живут в одной профессии.

К слову, если бы у меня была другая работа, то я долго приспосабливалась бы к тому, что дети живут уже отдельно. Я сама редко бывала дома — часто в разъездах, поэтому пережила этот период легче. Мы сохранили с детьми тесную связь, созваниваемся, ходим в кино, рестораны… Моя мама живет в одном доме с Аней.

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Мне говорят, что сейчас можно родить ребенка независимо от возраста. Примеров много. Но я не хочу химичить. Если Бог даст, то будет приятный сюрприз.

Я же сторонница здорового питания и все 15 лет борюсь по этому поводу с мужем. Был у нас период, когда он сильно похудел. Сейчас опять набрал. Смешно, но когда он поправляется, меня упрекают: „Что вы за мужем не следите“. Дома он ест правильную пищу — все на пару, овощи, фрукты, но когда отлучается, то может съесть „вкусное“. Кстати, с 1 апреля мы запустили линию здорового питания NoSecret ByValeria — там очень разнообразная и вкусная еда с доставкой на дом.

О чем мечтаю? Хочу, чтобы успешно прошли 20 и 21 апреля концерты в „Крокус Сити Холле“. Вот там мой день рождения отметим уже масштабно — премьерой шоу и банкетом. Программа эта дорогостоящая, с интересными футуристическими элементами. Шоу называется „К солнцу“ — это стремление к свету, добру… Мы сделали все, чтобы никакие технические приемы на концерте не вышли бы на первый план и лишили главного — общения артиста и зрителя. Хочется, чтобы это шоу мы показали в разных городах и странах. А главное — чтобы все мои близкие были бы здоровы и счастливы.

Галина Николаевна Перфилова:

— Я училась на четвертом курсе консерватории, когда на свет появилась дочь. Помню хорошо этот день. Весила она 3 кг 500 г, а рост был 51 см. Взяла ее на руки, ощущение — радость и счастье, как у любой мамы. Смотрю на нее в первые минуты — волосики темненькие, подумала, что копия свекрови, оказалось, они были еще влажными. А потом, когда принесли кормить, увидела, что девочка светленькая, очень похожа на меня. Не поверите, но, когда она начинала плакать, я выскакивала из палаты как сумасшедшая и неслась в блок грудничков. Сразу узнавала ее голосок. Лера всегда была голосистая, кричала громче всех. А мне санитарки: „Мамочка, успокойтесь, все дети плачут“. Очень за нее беспокоилась.

Дочка с раннего детства была самостоятельной, подвижной и решала все вопросы сама. По телевизору показывали каждое утро гимнастику, Лере было года четыре, подходит ко мне и говорит: „Мама, вставай, давай вместе зарядку делать“. Так она меня немного приучила к гимнастике.

Доча начала петь раньше, чем говорить

— А петь она начала раньше, чем говорить. Представляете, ей годик с небольшим. Я ей напеваю: „Чижик-пыжик“. И она подпевала без слов мотив. Еще любила „А где бы взять такую песню“ — без слов точно выводила мелодию. Когда начала ходить, сразу кулачком била по клавишам пианино. Ставлю пластинку, а она: „Это Шопен“. Я думала, что дочка все-таки будет пианисткой. Она ведь успешно училась по классу фортепиано — одна из лучших была. Но Лера участвовала в ансамбле в школе, потом в доме культуры… Я не отговаривала.

Когда ей было еще года четыре, ставили ее на стул, она пела, а потом спрашивали: „Кем ты будешь, когда вырастешь?“ Она, не задумываясь: „Народной артисткой“. И пять лет назад, когда дочке вручали в Кремле это звание, она сказала Владимиру Путину , что народной артисткой чувствовала себя с четырех лет, когда ее ставили на табуретку, с которой она пела.

Пятилетняя Валерия с мамой

Правда, в какой-то момент Лера захотела стать балериной. У нас было много книг о балете, одна из них — о Майе Плисецкой , так дочка спала с этой книгой. Перерисовывала оттуда фотографии Майи Михайловны.

Неожиданно для меня она внезапно начала читать в четыре года. Дед ей читал сказки, она все запоминала, уже знала все буквы. А как-то идем с ней из садика, и она вдруг спрашивает: „Мама, а почему здесь так написали?“ Смотрю, висит транспарант. Говорю: „Ну прочитай сама, что написано“. Она: „Ступайте в ряды доно́ров!“ Поначалу путала ударение, но с этого дня мы уже читали все этикетки в магазинах и вывески на улицах.

Девочка росла смелая. В пять лет сама записалась в библиотеку. Директор встретил меня и говорит: „Знаешь, твоя дочка записалась к нам“. А я об этом и не знала. Читала она очень много. Я выписывала 200 томов „Всемирной литературы“. Лера, конечно, избирательно, но прочитала больше половины. И до сих пор, что в наши дни уже редкость, она продолжает много читать.

Я уже переехала в Москву, но все равно не могу не работать, занимаюсь с учениками. С внуками общаемся и по вотсаппу, и по скайпу. Обо всех новостях узнаю из их „Инстаграма“. Легко освоила компьютер, планшет. Вот тут недавно звонит подруга: „Что делаешь?“ Я: „Читаю Довлатова“. Она: „Дай потом почитать“. Я: „А у меня он в планшете“.

Блицопрос для мамы

— Ваша любимая песня?

— Песня Виктора Дробыша „Была любовь“ тронула до слез, мне близки композиции этого автора.

— Чего нельзя делать маме?

— Сейчас — есть хлеб (дочь посадила на диету) и, когда скользко, нельзя выходить на улицу.

— Семья — это…

— Это все. От семьи идут ростки и счастья, и творчества.

— В молодости вы не умела ценить…

— Пользу физкультуры, а зря. Сейчас понимаю: если ходила бы тогда в спортзал — чувствовала бы себя лучше.

— В отличие от любви дружба…

— Дружба надежнее, потому что она всегда взаимна. Любовь может быть однобокой.

— Чего никогда нельзя говорить мужчинам напрямую?

— Их нельзя критиковать.

Валерия с мужем Иосифом и детьми

Блицопрос для дочери

— Ваша любимая песня?

— Вот первое, что пришло в голову, — песня Антонова „20 лет спустя“.

— Чего нельзя делать маме?

— Много чего. Но главное — вести себя так, чтобы детям было стыдно.

— Семья — это…

— Одним словом не скажешь: общение, душевный комфорт, счастье существования.

— В молодости вы не умели ценить…

— Время.

— В отличие от любви дружба…

— Любви без дружбы не бывает, а дружба без любви — вполне.

— Чего никогда нельзя напрямую говорить мужчинам?

— Правду, не любят они ее.

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