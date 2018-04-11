«Никто не сделает это за вас»: Оксана Федорова призывает меняться к лучшему

Бывшая «Мисс Вселенная» 2002 года Оксана Федорова в своем Инстаграме затронула тему красоты. По ее мнению, внешняя привлекательность является даром, однако и она меркнет без красоты внутренней. Для ее достижения необходимо упорно трудиться и самосовершенствоваться, к чему телеведущая и призвала своих подписчиков.

В последнее время внешность Оксаны активно обсуждается среди ее поклонников. Многие уверены, что годы ничуть не убавили красоты звезды. Другие же, наоборот, активно критикуют ее внешний вид и даже говорят, что от прежней победительницы ничего не осталось. Однако саму Федорову это, кажется, особо не волнует. В своем микроблоге она призывает людей задумываться прежде всего о красоте внутренней, а не зацикливаться на внешней. Оксана считает, что, в отличие от внешности, внутреннее содержание человека зависит исключительно от вложенных усилий. Телеведущая предлагает перестать сравнивать самих себя с кем-то более красивым и успешным, так как, на ее взгляд, каждый прекрасен и уникален по-своему. А истинной внутренней красоты можно достичь лишь благодаря регулярной работе над собой.

«Никто не сможет сделать эту внутреннюю работу за вас, только желание становиться лучше себя вчерашнего сможет помочь вам изменить себя, не изменяя себе. И вы увидите, как все начнет меняться к лучшему вокруг.» Подписчикам Оксаны ее слова пришлись по душе, а кто-то и вовсе назвал ее своим образцом для подражания. Поклонники согласились, что сейчас куда больше внимания уделяется именно внешней красоте в убыток всему остальному. Но, как им кажется, без красоты внутренней даже самый привлекательный человек будет неинтересен. И, конечно же, многие подметили, что у самой Федоровой в избытке красоты в любом ее проявлении.

«Золотые слова от настоящей Мисс Вселенной!» «Вы такая прекрасная! Такая непохожая на нынешних „красавиц“!» «Если бы все мисс Россия и мисс Мира, мисс Вселенная стремились к тому же, что и Вы, Оксана, то, возможно, ориентиры общества менялись бы.» «К сожалению, большинство работает только над внешней красотой.» «Согласна с вами, спасибо и вам за внешнюю и внутреннюю красоту, за мудрые советы.»

А в скором времени Оксана Федорова планирует выпустить книгу, посвященную моде. В своем микроблоге телеведущая задумалась о создании имиджа и попросила подписчиков тоже поделиться своим мнением.