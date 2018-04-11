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Новые ГОСТы на изготовление хлеба разработаны в России
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Новые ГОСТы на изготовление хлеба разработаны в России 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В России разработаны новые межгосударственные стандарты (ГОСТ) на изготовления хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Об этом сообщила газета «Известия».
Новые ГОСТы для хлебобулочных изделий предпишут производителям хлебобулочной продукции использовать только хлебопекарную муку.
Действующий стандарт разработки 2012 года позволяет добавлять в хлеб муку общего назначения, которая имеет низкие показатели клейковины. Для того чтобы такое хлебное изделие имело товарный вид, в муку подмешивают различные технологические добавки. Каким образом добавки влияют на здоровье человека неизвестно.
Новые документы содержат требование, которые запрещают использования муки общего назначения.
Новый ГОСТ уже одобрил технический комитет при Росстандарте. В ближайшее время документ должен быть направлен в ведомство. После этого Росстандарт может ввести его в действие в Российской Федерации.
Ранее стало известно, что в России решили ввести ГОСТ на маникюр. Мастера ногтевого сервиса в скором времени будут обязаны проходить профильное обучение в организации, имеющей образовательную лицензию.
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