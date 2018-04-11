В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего студента 

Сотрудники межмуниципального управления
МВД России «Иркутское» проводят розыскные мероприятия по установлению
местонахождения без вести пропавшего 22-летнего Храмцова Максима
Сергеевича.
Вечером 10 апреля в дежурную часть отдела
полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение от сестры
разыскиваемого. Девушка сообщила, что около 09.00 часов молодой человек
ушел из общежития по адресу улица Игошина, 1, и до настоящего времени
его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 20-22 года, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, метис.
Был одет: черная куртка, кеды черного цвета, джинсы синего цвета, шапка и шарф черного цвета.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел
полиции по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 41-11-64,
21-39-53 либо 02 (102 — с мобильного телефона).