В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего студента

Сотрудники межмуниципального управления

МВД России «Иркутское» проводят розыскные мероприятия по установлению

Сергеевича.

Вечером 10 апреля в дежурную часть отдела

полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение от сестры

разыскиваемого. Девушка сообщила, что около 09.00 часов молодой человек

ушел из общежития по адресу улица Игошина, 1, и до настоящего времени

его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 20-22 года, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, метис.

Был одет: черная куртка, кеды черного цвета, джинсы синего цвета, шапка и шарф черного цвета.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел

полиции по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 41-11-64,

21-39-53 либо 02 (102 — с мобильного телефона).