Плакала, но никогда не жалела: история свердловчанки, которая взяла под опеку мальчиков-инвалидов

С Алёной мы встретились в торговом центре, куда она приехала с Данилом и Витей прямо из больничной палаты. Врачи отпустили их на несколько часов — в кино, чтобы ребята отвлеклись от больничного быта. Институт травматологии и ортопедии, где Алёна лежит со своими детьми, находится в центре Екатеринбурга. Сюда они приезжают из Верхней Пышмы, чтобы провести операции на ноги. С зимы таких было четыре. После кино Алёна с сыновьями присоединились к нам в кафе. Разговор мы начинаем с чая, который нам наливают Данил и Витя.

Алёна по образованию филолог, учитель русского языка и литературы. Работала журналистом, брала интервью у звёзд начала нулевых: Меладзе, Глюкоза, «Гости из будущего». Потом издавала свой журнал, который распространялся в соседних северных регионах: Тюмень, ХМАО, Ямал. Кризис 2008 года издание не выдержало, но Алёна нашла применение своему опыту и стала бизнес-тренером.

Как-то по работе её пригласили на мероприятие, связанное с благотворительностью. После этого она и решила пойти волонтёром в детский дом — к инвалидам. Там всегда нужна помощь: вывезти на прогулку, развлечь, поиграть. В детском доме Алёна познакомилась с одиннадцатилетним Данилом, который передвигался на инвалидной коляске. У него полная медицинская карта диагнозов, среди которых поражение спинного мозга и слабоумие.

— Ну какое слабоумие! Сразу же видно, что нормально соображает, — вспоминает Алёна. — Данил такой открытый, общительный, харизматичный. Я думала про его потенциал, его будущее, что он не сможет реализоваться в доме инвалидов. С первых же недель знакомства я стала брать Данила домой на выходные — это называется гостевой режим.

Уже тогда Алёна собиралась забрать мальчика насовсем, несмотря на уговоры родных. Тогда мама Алёны очень переживала, что женщине в одиночку тяжело поднимать неходячего мальчишку. Но Алёна убеждала всех и себя, что всё будет хорошо, работала с психологами, прошла школу приёмных родителей.

— Три года назад мы съездили с Данилом на море, и я поняла, что ничего страшного нет, я справлюсь. Оформила опеку и забрала Данила домой.

— И вы одни отправились с ребёнком на инвалидной коляске в путешествие?

Алёна смеётся и объясняет:

— Так зовут нашу собаку, йоркширского терьера.

Работу бизнес-тренера Алёна оставила. Нужен был гибкий график и работа рядом с домом. Она устроилась администратором в салон красоты, потом нашла вторую работу: стала вести кружок журналистики в школе, где учится Данил. Медико-психологическая комиссия, которую прошёл Данил перед тем, как его приняли в обычную школу, никакого слабоумия не выявила. Лишь определила педагогическую запущенность. По знаниям десятилетний школьник был на уровне 2-го класса.

— В детдоме русский язык был 15 минут один раз в неделю, — объясняет Данил.

Сначала Данила определили в коррекционный класс, чтобы нагнать программу, потом перевели к обычным детям. Сейчас он заканчивает четвёртый класс, учится на «4» и «5». Школьный учительница помогала подтянуть мальчика — дополнительно занималась с ним на дому. Выделили Данилу и специального наставника — тьютера. Сейчас Алёна нанимает Данилу репетиторов, подбирает нужные для чтения книги: например, Робинзона Крузо. Парень даже прочитал «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. Правда, говорит, что всё-таки больше любит книги про Гарри Поттера

В декабре прошлого года Алёна взяла в свою семью друга Данила — Витю. Они несколько лет прожили в одной палате детского дома. Витя также передвигается на инвалидной коляске. У него ДЦП.

— Вообще, все барьеры у нас в голове, — говорит Алёна. — Если думать о барьерах, то не увидишь цели. А у нас много планов, мечты.

— Да, я мечтаю завести тигра, — то ли всерьёз, то ли дурачась вставляет Данил.

Алёна объясняет, что недавно они смотрели сюжет о тигрином монастыре в Таиланде. С тех пор Данил загорелся мечтой о собственном тигре. Ну, или хочет хотя бы съездить в этот монастырь. Алёна обещает:

— Как только вы выучите английский язык, я сделаю всё, чтобы мы с вами побывали в этом монастыре. А ты о чём мечтаешь, Витька?

Витя во время беседы молчит, он мягкий и стеснительный.

— Врачом стать хочу.

А ещё он мечтает ходить. Так сказала Алёна.

И у него есть все шансы, что мечта сбудется — так говорят врачи. Для этого они и лежат сейчас в больнице, сделали операции. А Данилу в прошлом году в Тюмени сделали операцию на спинном мозге, а недавно исправили ступни, расправили ноги — теперь он может носить обувь.

— Скоро мне будет тяжело заносить его на лестницы. Сейчас поправляем, что возможно. Надо, чтобы он мог сам подниматься по лестнице с опорой на ноги. А руки у него сильные, тренируемся. Дома он легко подтягивается на турнике 15 раз, летом плавать научился. Пока врачи сказали, что максимум, на что можно рассчитывать — это более удобный, самостоятельный колясочник. Но сейчас каждый год появляются новые технологии в медицине… В общем, мы верим в чудо.

Все операции мальчикам делают бесплатно, по государственной квоте. Живет семья на Алёнину зарплату, ещё на ребят платят опекунские и пособия по инвалидности. Алёна не любит и не хочет говорить о сложностях, каких-то недобрых словах, с которыми иногда сталкивается на улице.

— У всех детей есть положительный и отрицательный опыт. Это нормально. Нам помогают в метро, самолётах, поездах. Мы путешествуем каждый год. Мне никто никогда не отказывал, если я просила занести ребёнка в автобус.

Ей бывает очень тяжело с двумя ребятами на колясках: снежные завалы на улицах, иногда непроходимая грязь, лужи, зимой в школу приходилось возить Данила на снегокате. А если нужно куда-то ехать далеко — то ездят на общественном транспорте или берут такси.

— Ничего страшного, когда-нибудь купим машину. А сейчас нам очень помогают волонтёры из благотворительных организаций «Про Добро» и «Дари Добро». Они встречают нас у дома, доносят до квартиры, помогают выйти на прогулку в лес. А ещё помогает чемпион мира по карате Марсель Мансуров, он для наших ребят разработал специальную программу тренировок (Марсель Мансуров — недавний герой публикации на E1.RU, именно от него мы узнали про семью Алёны. — Прим. ред.). Да всё хорошо у нас! У меня есть и своя жизнь, я хожу на курсы кройки и шитья, иногда хожу в сауну, на корпоративы. Выручает мама, сидит с ребятами, иногда присмотрит соседка, тётя Люба. Данил её дочке помогает шахматные задачи решать.

Парням надоедает слушать нас, и они начинают гонять на колясках по этажу торгового центра. Данил балуется, пытается сесть на перила коляски. Мама переживает.

— Не думайте, что Данил такой простой. У нас и ссоры, и конфликты бывают, как у всех детей с родителями. Когда поменьше был, чуть пожар не устроил: баловался, жёг свечки и огонь, попал на линолеум. Спорит, не слушается иногда — как все обычные дети. Да они и есть обычные. У них есть домашние обязанности, они моют посуду, чистят картошку. Я хочу, чтобы они были самостоятельными, не иждивенцами, они же будущие отцы семейства. Да, я мечтаю об этом! У Вити уже была первая влюблённость. В больнице подружились с девочкой, очень красивая. Это была взаимная симпатия. Цветы ей дарил, трогательно так…

Скоро у Алёны с мальчиками новоселье: переезжают в новую квартиру, тоже в Верхней Пышме. Там новый дом, лифт, пандусы — ребята сами смогут выходить из дома.

— Эти последние месяцы, связанные с операциями, очень тяжёлые были. Я, бывало, плакала каждый день, в голос, — честно признаётся Алёна. — Нужно было и работать, и ухаживать за детьми после операции, и сдавать анализы перед новыми госпитализациями. Нужно было оформлять Данилу паспорт, требовали, чтобы я вывозила ребёнка к ним… Но я ни на секунду не пожалела, что взяла ребят. Я люблю их, они очень хорошие мальчишки. Хочу, чтобы они реализовали себя.