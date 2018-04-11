Что новенького: как изменились корпоративы

Любые корпоративные мероприятия — важная составляющая культуры компании, один из инструментов ее создания и развития, решающих множество задач: командообразование, повышение лояльности к компании существующих сотрудников и формирование положительного имиджа работодателя для новых. Что же представляют из себя современные корпоративы? Об этом порталу HR-tv.ru рассказала Татьяна Янковская, HR-директор картодрома «Лидер».

Все больше работодателей отказываются от проведения корпоратива ради корпоратива. Сейчас мероприятия имеют свою философию, цель: донести ценности компании, наладить кросс-коммуникации, сформировать и укрепить понимание, что каждый сотрудник — это и есть компания.

Поэтому для достижения таких задач HR-ы, event-менеджеры тщательно продумывают сценарии, подбирают интересные площадки. И не зря. Такой подход помогает обеспечить положительный эмоциональный эффект, который останется в памяти надолго.

Корпоративы, тем более тематические, могут быть совершенно разными, ограничений нет. Причем ни по формату, ни по бюджету. Когда-то модные вечеринки в стиле Великого Гетсби, Казино Рояль, Премии Оскар и т.д. устарели. Сотрудникам больше не интересно просто красиво одеться, им нужен увлекательный экшн, совместная активность.

Например, сейчас популярны тематические квесты. Здесь рынок предлагает большое разнообразие вариантов: путешествие в средневековье, тайны подземелья, Алиса в стране чудес, Люди в черном и другие. Чтобы полностью окунуться в фантазийную атмосферу, участникам стоит примерить на себя тематические костюмы. Одеться веселым шляпником или суровым викингом. Вариантов много, но, к сожалению, есть ограничения по количеству участников. Такой формат скорей подойдет для небольших компаний до 20 человек.

Для многочисленных компаний можно рассмотреть выезд на природу. С точки зрения организации и логистики это намного сложнее, но результат, как правило, оправдан. Важно выбрать локацию: лес или водоем. От этого во многом зависит дальнейший сценарий: будут ли участники как пираты Карибского моря бороться за «Черную жемчужину» или как единомышленники Робин Гуда бросятся защищать бедных. Такой вид мероприятия пользуется спросом летом и в меньшей степени весной.

Еще один захватывающий вариант для корпоратива — гонки «Формула 1». Здесь даже неумеющий водить сможет почувствовать себя профессиональным гонщиком, ведь обязательной частью таких корпоративов является инструктаж квалифицированных специалистов. Тренировочный заезд, квалификация и супер финал — все как в настоящих гонках. И я не говорю о закрытых картинг-клубах.

Чтобы почувствовать драйв, масштаб, пробудить соревновательный дух, стоит рассматривать большие загородные трассы. Как правило, там есть возможность организации фуршета на открытой или закрытой площадках и дополнительных активностей. Кстати, здесь нет ограничений по времени года. Современные картодромы оборудованы достаточным освещением, чтобы даже зимой, когда световой день довольно короткий, комфортно устраивать гонки.

Трассы обязательно расчищают, «болиды» переобуваются. По своему опыту могу сказать, что зимой спрос на организацию таких корпоративных мероприятий довольно высок. Некоторые компании настаивают, чтобы фуршетная зона также располагалась на улице. Заказывают горячие напитки, пироги, шашлыки.

К необычным тематическим корпоративам можно отнести также посещение батутных центров. Здесь каждый может примерить на себя роль летающего героя из какого-нибудь комикса: супермена, железного человека, черного плаща и пр. Такой формат скорей придется по душе поколению Z, молодым людям, которые по большей части ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, могут участвовать сразу в нескольких бизнес-проектах или организовать свой стартап.

Запросы компаний меняются. Вместе с ними меняется и рынок event-индустрии, появляются новые нестандартные решения, классические сценарии принимают новые формы. Не стоит бояться экспериментов. Главное, не забывать о первоочередной цели, которую ставит перед собой компания, организовывая корпоративное мероприятие.

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