Девушку в слишком большой куртке подняли на смех в сети

Девушка по имени Бекки Лэтхэм (Becky Latham) заказала в интернете куртку, однако ей привезли одежду на несколько размеров больше. Об этом она рассказала в Twitter.

Лэтхем заявила, что оформляла заказ на сайте американского магазина Urban Outfitters. Она выбрала понравившийся пуховик размера Medium. Тем не менее, на фотографии видно, что сотрудники компании ошиблись с посылкой.

«Спасмбо магазину Urban Outfitters. Это именно то, о чем я мечтала», — пошутила девушка в описании к посту. Ее фотография быстро набрала вирусную популярность: за несколько дней запись ретвитнули более 40 тысяч раз.

В комментариях посмеялись над неудачной покупкой, а также сравнили Лэтхем с героями популярных кинокартин. Так, девушку прозвали Халком, роботом из фильма «Город героев» и девочкой-черникой из «Чарли и шоколадная фабрика».

Кроме того, некоторые завсегдатаи Twitter решили скрасить фотографию фотошопом, чтобы усилить ироничный эффект.

В конце марта похожая история произошла с другой девушкой, которая получила по почте гигантские брюки.