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Девушку в слишком большой куртке подняли на смех в сети
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Девушку в слишком большой куртке подняли на смех в сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Девушка по имени Бекки Лэтхэм (Becky Latham) заказала в интернете куртку, однако ей привезли одежду на несколько размеров больше. Об этом она рассказала в Twitter.
Лэтхем заявила, что оформляла заказ на сайте американского магазина Urban Outfitters. Она выбрала понравившийся пуховик размера Medium. Тем не менее, на фотографии видно, что сотрудники компании ошиблись с посылкой.
«Спасмбо магазину Urban Outfitters. Это именно то, о чем я мечтала», — пошутила девушка в описании к посту. Ее фотография быстро набрала вирусную популярность: за несколько дней запись ретвитнули более 40 тысяч раз.
В комментариях посмеялись над неудачной покупкой, а также сравнили Лэтхем с героями популярных кинокартин. Так, девушку прозвали Халком, роботом из фильма «Город героев» и девочкой-черникой из «Чарли и шоколадная фабрика».
Кроме того, некоторые завсегдатаи Twitter решили скрасить фотографию фотошопом, чтобы усилить ироничный эффект.
В конце марта похожая история произошла с другой девушкой, которая получила по почте гигантские брюки.
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