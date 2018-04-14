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В Белом зале правительства Москвы зарегистрировали брак четыре пары молодых москвичей
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В Белом зале правительства Москвы зарегистрировали брак четыре пары молодых москвичей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 14 апреля, на парковке у здания правительства Москвы на Тверской, 13 появились белые лимузины, украшенные свадебной атрибутикой.
По традиции на Красную горку в Белом зале мэрии прошла торжественная церемония бракосочетания четырех пар молодых москвичей.
Под звуки оркестра, в окружении родственников и друзей молодые пары поднялись по парадной лестнице, по обе стороны которой их встретили девушки в бальных платьях и юноши-кадеты. Перед началом церемонии для гостей провели экскурсию по историческому зданию мэрии и показали уникальные старинные интерьеры, редкие предметы искусства.
Четыре молодые пары были выбраны из числа москвичей, которые вступают в брак впервые и выразили желание создать семью именно на Красную горку, 14 апреля. В числе счастливчиков — 28-летние Александр Мещеряков и Юлия Курешова. Они подали заявление в Шипиловский ЗАГС Москвы на эту дату еще полгода назад, но не затем, чтобы проверить чувства, а чтобы подгадать к окончанию ипотеки и начать семейную жизнь как положено — в собственной отдельной квартире.
— Это честь для нас, замечательное начало семейной жизни! — радуется Александр. — Мы свято чтим традиции и хотим, чтобы наш брак был таким же крепким, как и у наших родителей — что у меня, что у Юли они вместе уже более 35 лет.
Родители молодых стоят рядом и так же, как и сами молодые, сияют от счастья. Наталья Николаевна и Владимир Александрович — родители Юлии — поделились секретом семейной жизни: главное — чтобы между мужем и женой были взаимопонимание, любовь и согласие.
Торжественную церемонию бракосочетания провели лучшие специалисты московских ЗАГСов. Свидетельства о заключении брака молодожены получили из рук председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова и министра правительства Москвы, главы Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна. Они вручили молодым подарки от столичного правительства и пожелали многочисленных детей и внуков.
— Москва — город традиций, и мы продолжаем прекрасную традицию регистрировать лучшие пары в столичной мэрии. После того, как вы стали мужем и женой, в город пришла весна! — сказал, обращаясь к молодоженам, Алексей Шапошников.
— Вы находитесь под покровительством самого воскресшего Господа, он будет всю жизнь помогать вам. В этом зале регистрируются самые крепкие, стабильные браки. Здесь витает дух любви и дружбы, который будет сопровождать вас всю жизнь. Берегите свою семью, свою любовь! — сказал Владимир Петросян.
Он отметил, что четыре пары были выбраны неслучайно — все они воспитаны родителями, прожившими в браке долгие годы, а бабушки и дедушки некоторых молодоженов прожили вместе уже более полувека. Министр поблагодарил родителей за воспитание прекрасных детей, а также напомнил о многочисленных положительных изменениях, произошедших Москве в последнее время, и назвал столицу «городом для молодежи».
Также молодоженов поздравили актер, режиссер, педагог, художественный руководитель Московского молодежного театра Вячеслав Спесивцев и его супруга Елена, которые женаты уже более 30 лет. Спесивцев подарил молодым приглашения в свой театр, по которым они могут посещать его бесплатно.
Традиция регистрировать браки на Красную горку в здании правительства Москвы появилась 12 лет назад. За прошедшие годы регистрация брака по уникальному сценарию была проведена для 59 молодых московских пар. В 38 семьях уже родились 53 ребенка — 30 девочек и 23 мальчика. Праздник Красной горки — первое воскресенье после Пасхи — исторически пользуется популярностью у молодоженов. Как сообщили в Управлении ЗАГС Москвы, в этом году в Москве на Красную горку заключили брак около полутора тысяч пар.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Муравьева, начальник Управления ЗАГС Москвы:
— На Руси испокон веков существовала хорошая традиция — регистрировать брак на Красную горку. Исторически это объяснялось тем, что именно после этой даты начинались посевные работы. Люди больше трудились и откладывали регистрацию брака на сентябрь. Молодежь всегда ждала праздник Красной горки для того, чтобы зарегистрировать брак.
Мы выбираем пары, брак которых регистрируется в здании правительства Москвы, из числа тех, кто в первый раз вступает в брак, у кого хорошие, московские традиции в семьях, где родители, бабушки, дедушки своим семейным, жизненным опытом доказали, что они создали в своей жизни хорошую, крепкую семью.
Залы на Тверской, 13 — исторические, они видели за долгие годы и великих политических деятелей, и деятелей культуры. Здесь организовывались балы, в которых участвовал, в том числе и Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому мы очень рады, что правительство Москвы, мэр Москвы Сергей Собянин поддерживают эту традицию и предоставляет раз в год залы правительственного здания для того, чтобы московские пары имели уникальную возможность зарегистрировать здесь свой брак.
Регистрация брака на Красную горку — хорошая традиция, пусть она сохраняется. Но, скажу откровенно, мне больше нравится, когда молодежь приходит в ЗАГС и на вопрос: «Почему вы выбрали именно эту дату», — отвечает: «Потому, что наши родители, бабушки, дедушки, которые прожили вместе 50-60 лет, регистрировали свой брак именно в этот день».
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