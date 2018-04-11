Словом и делом: как можно помочь пожилым людям

Фонд «Старость в радость» существует с 2007 года. Изначально это было волонтерское сообщество людей, решивших помогать одиноким пенсионерам в домах престарелых по всей России. В 2011 году из движения вырос благотворительный фонд. Теперь под его шефством находится около 200 учреждений более чем в 20 регионах страны.

Каждую неделю волонтеры фонда ездят в дома престарелых и навещают своих подопечных, собирают средства для покупки медикаментов, техники, организации ремонта и праздников. Делают все, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими. О работе фонда, планах на фестиваль и ближайший год, а также о том, что в каждом из нас есть стремление делать добро, рассказал представитель фонда «Старость в радость» Алла Романовская.

Говорим и показываем

— Фонд «Старость в радость» — участник фестиваля «Пасхальный дар», что запланировали?

— Вообще мы в городских мероприятиях участвуем не первый раз. «Пасхальный дар» для нас — это возможность больше рассказать о помощи пожилым людям, привлечь к нашей работе больше людей. Наш фонд будет работать на площадках фестиваля два дня: 11 апреля — на Профсоюзной улице, и 13-го — на площади Революции.

К стенду можно будет приносить вещи для бабушек и дедушек, живущих в домах престарелых (список можно посмотреть на сайте). Это могут быть новые футболки дедушкам, новые халатики бабушкам, мягкие сладости (зефир, пастила, диабетические сладости), товары для творчества. Собственно, творчеством можно будет заняться и прямо на площадке: мы проведем мастер-классы по росписи яиц, декупажу. И все, что наши посетители сделают во время фестиваля, мы потом передадим нашим пожилым подопечным.

Здесь же пройдет отличная акция «Добрая почта»: можно будет подписать открытку бабушке или дедушке, проживающим в одном из подшефных интернатов, написать пожелания, поделиться добрыми словами. Их затем доставят адресатам. А наш попечитель Родион Газманов со своими друзьями-артистами будет оба вечера давать концерты в поддержку фонда и тоже рассказывать людям, что помогать другим легко и приятно.

Вообще, такие фестивали важны для того, чтобы люди понимали, как именно можно оказать помощь. В каждом из нас есть желание делиться своим теплом, но люди не знают о том, каким способом можно помочь. И такие мероприятия, конечно, дают возможность донести до человека, который не сталкивался с благотворительностью и не участвовал в ней, идею о том, что помогать можно и это несложно.

— Москвичи поддерживают благотворительные акции?

— Мы надеемся, что много людей откликнется. Это на самом деле самый простой способ помощи, когда ты не тратишь много денег, но при этом делишься своим теплом. Это внимание в первую очередь. Пожилые люди зачастую и так страдают от того, что на них не всегда хватает времени родным, а те, у кого родных нет, вообще находятся как будто на отшибе.

Поэтому внимание к ним, даже такое простое, особенно важно. Не все могут собраться и поехать в дом престарелых, а открытка с добрым словом дойдет до пожилого человека, и он поймет, что важен, что кто-то подумал о нем и передал ему подарочек. Ну и конечно, мы надеемся, что сможем и дальше привлекать людей к помощи фонду.

Естественное желание помочь

— Как вообще появилась идея создания волонтерского движения, работающего с пожилыми людьми?

— Наш директор Елизавета Олескина в какой-то момент была в фольклорной экспедиции в одном из регионов, забрела в дом престарелых, и появилось совершенно естественное желание помочь. Мы стали объединять вокруг себя людей, тоже неравнодушных.

Но вообще фондов помощи именно пожилым одиноким людям довольно мало, помощь эта узкоспециализированная. Порядка 80 процентов людей, которые вообще кому-то хотят помогать, хотят помогать детям, а уже оставшиеся 20 процентов рассматривают возможность помощи инвалидам, пожилым людям. То есть направление у нас не очень популярное, и мы в нем первопроходцы: коллег у нас не очень много, крупных вообще нет, поэтому большую часть деятельности мы ведем путем проб и ошибок, накапливая опыт.

Перед фондом стоит сложная задача — изменить общественное мнение. Мы понимаем: выстраивая систему помощи пожилым, мы заботимся о своем будущем. Каждый человек имеет право на достойную старость, и хочется, чтобы в стране была система, которая основывается на потребностях человека.

— Кроме участия в фестивале «Пасхальный дар», вы активно работаете с городом, как строится это сотрудничество?

— Сейчас мы и в Москве развернули деятельность и очень рады сотрудничеству. Например, получили грант Комитета общественных связей на создание волонтерского центра помощи пожилым. В рамках этого гранта мы организуем регулярные семинары, где рассказываем, как помогать людям преклонного возраста. Мы регулярно посещаем московские дома-интернаты, учреждения социальной защиты, работаем со школьниками, студентами, проводим «часы добра», рассказывая ученикам о том, как можно помогать людям.

Плюс недавно разработали и запустили мобильное приложение. С его помощью можно узнать о работе фонда, о поездках, о том, как можно посетить пожилых и, конечно, поддержать наш фонд, сделав пожертвование.

Глобальная система с личным подходом

— Благотворительные организации постоянно развиваются, а какие планы у вашего фонда на ближайшую перспективу?

— Сейчас мы выходим на новый уровень — создаем систему долговременного ухода за пожилым человеком в рамках федеральной инициативы. Фонд «Старость в радость» активно занимается методологической и практической частью проекта. Сейчас мы объединяем ресурсы общества и государства, чтобы улучшить качество жизни пожилых людей, нуждающихся в помощи.

Благодаря этой системе будут учитываться потребности пожилого человека, чтобы в дальнейшем оказывать ему помощь. Если объяснять на примерах — сейчас человек может либо оказаться в доме престарелых, где он получит круглосуточную поддержку, либо к нему будет приходить соцработник два раза в неделю на полтора часа. Никакого среднего варианта нет. Но не всем нужна поддержка круглыми сутками, если одного или двух приходов соцработника в неделю мало. В таком случае можно, например, организовать следующее: сиделка будет приходить на час или на три, но каждый день. И это будет гораздо выгоднее государству, потому что не потребует комплексного обеспечения человека, как в доме престарелых, и при этом ему самому будет легче остаться дома, в привычной обстановке.