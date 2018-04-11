Ребенка интересует космос: что ему показать

Ваши дети еще относится к тому редкому виду малышей, которые хотят стать не трэвел-блогерами, бьютимейкерами и мерчендайзерами, а космонавтами? Поздравляем! В нынешнее время интерес к космосу уже не так силен, но все-таки есть еще ребята, которые смотрят в небо с любопытством и предвосхищением чуда. Именно для них мы и собрали нашу космически большую подборку всего-всего-всего на тему космоса.

А еще для тех родителей, которые хотят увлечь этой темой своих непоседливых чад. Или просто интересно и познавательно отпраздновать День космонавтики. Три, два, один, «Поехали!».

Куда зайти: 9 интересных сайтов

Начнем с того, что в космосе и его окрестностях можно побывать, не выходя из дома и не предпринимая почти никаких усилий. Есть огромное количество невероятно интересных космических сайтов, многие из которых интерактивны.

Например, на этом сайте вы можете изучить Солнечную систему и весь Млечный путь. Приближаем, удаляем, крутим во всех направлениях и смотрим, как выглядит это место из космоса, жаль только, что возможности масштабирования сильно ограничены.

А еще можно погулять прямо по Марсу! А точнее, посмотреть панораму красной планеты, созданную из фотографий с марсохода Curiosity. Это одна из первых панорам с очень большим разрешением. Еще есть такая версия от НАСО, если предыдущей вашему маленькому исследователю недостаточно.

Можно отправиться на Международную космическую станцию — МКС. Тут ведется прямая трансляция с включениями изнутри МКС, где можно послушать переговоры экипажа станции и Центра управления полетов в режиме реального времени. А еще, если повезет, можно увидеть удивительные и захватывающие виды ночных городов с высоты в 400 километров!

На этом сайте можно узнать сколько человек сейчас находятся в космосе (и даже кто именно, и как давно). А на этом отправиться в виртуальное путешествие на ракете и наглядно посмотреть, на какой высоте находятся спутники, планеты и прочие небесные тела.

Список возможностей сайта spacegid огромен: послушайте звуки Юпитера, покрутите в руках галактику, посмотрите карту марсохода… И вообще, изучите раздел «Интерактив», там очень интересно.

А еще очень советуем вам почитать твиттер нашего космонавта — Антона Шкаплерова . Пишет редко, но метко, как говорится. А еще блоги наших космонавтов есть на сайте Центра подготовки космонавтов имени М. Ю. Гагарина. Обновлялись последний раз давно, зато таких подробностей о быте космонавтов больше нигде не узнать.

Что посмотреть: мультфильмы, передачи и фильмы

Для тех, кто хочет окунуться в мир космоса поглубже, можно посмотреть обучающие мультфильмы и фильмы.

Для малышей на YouTube есть мультики «Астрономия для самых маленьких» и «Космос для детей». Несколько обучающих видео есть на сайте Роскосмоса . Тут и выпуски передачи «Пора в космос!», и мультик «Космические Юра и Нюра», и короткометражка «Как стать космонавтом» и много всего другого, очень интересного.

ЛУЧШИЕ МУЛЬТИКИ ПРО КОСМОС

Для тех, кто уже чуть-чуть постарше и влюблен в космос давно и надолго, предлагаем попробовать посмотреть два научно-популярных цикла. Первый из них — «Космос: Пространство и время». Это серия документальных 40-минутных видео о мире космоса, возможностях межпланетных путешествий и наблюдений за космическими процессами. В проект вложено очень много средств, сил и времени, поэтому смотрится он просто потрясающе.

Второй — «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом». Как вы догадались, ведет его легендарный актер Морган Фриман. Он рассказывает не только о космосе, но формулировка тем этой передачи может заинтересовать ребенка куда сильнее. Например, как должны выглядеть пришельцы? Может ли человек обогнать скорость света? Как могла возникнуть вселенная? Даже про зомби серия есть, но это к космосу не относится.

Детям-подросткам, которые хотят узнавать что-то про космос и вселенную, можно посмотреть и несколько популярных космических фильмов. Например, тот же «Интерстеллар», у него рейтинг 12+ стоит скорее из-за поднимаемых тем, чем из-за каких-то страшных слов или сцен, которые нельзя показывать ребенку. Для думающих и увлеченных детей мы бы снизили ценз до 10+.

Ну, а для тех, кто хочет что-то повеселее — «Марсианин». У нас он получил аж «16+» (международный PG-13), но знаем, что многие родители показывали его детям с 12 лет. Но если вы совсем боитесь показывать «такое» ребенку — дайте хоть одноименную книгу почитать, она еще лучше.

И про наши фильмы не забываем: и «Время первых» (6+), и «Салют-7» (12+). Патриотично, документально и с душой.

Во что поиграть: 6 настольных игр Мы уже делали подборку из 9 мобильных игр на тему космоса и 9 приложений для юных астрономов. За прошедшее время к ним добавилась замечательная игра с любимыми «Ми-ми-мишками» — «Ми-ми-мишки в космосе». Но о ней почитайте в нашем обзоре, а мы сейчас поговорим об играх настольных.

«Мемо Космос». Игра на запоминание, тренирующая память, только вместо детских картиночек или животных, тут космические тела и пейзажи. Для детей от 4 лет.

«Солнечная система». Обычная игра-бродилка, где нужно кидать кубик. Но при этом вы передвигаетесь не просто по полю, а по просторам солнечной системы, изучая ее и запоминая название планет. Подходит для детей от 4 лет.

«Инопланетяшки». Игра на тренировку счета. Игрок превращается в героя-первооткрывателя. Исследуйте планеты, стройте на них космические станции, а дружелюбные инопланетяне помогут космонавтам обжиться на новой земле! Для детей от 6 лет.

«Сундучок Знаний: Космос». Игра-викторина. Изучаем планеты и космические тела, узнаем все о бескрайних галактиках, а главное — учимся и запоминаем много новых и интересных фактов. Для детей от 8 лет.

«Исследование космоса». Набор для опытов и экспериментов, конечно, не совсем игра, но почти. Тут есть детали для сбора Солнечной системы и телескопа Хаббла, карта звездного неба и несколько наборов для опытов. Для детей от 8 лет.

«Покорители космоса». Игра, где каждый игрок становится руководителем научно-исследовательского корпуса в условном Центре космических исследований. Нужно собрать команду специалистов, отправить в космос корабль или спутник и изучать нашу солнечную систему. Рекомендована для детей от 10 лет.

Что почитать: 7 интересных книг

Мы уже предлагали вам подборку книг для юных астрономов, но решили добавить к ней еще несколько замечательных детских изданий.

Пусть первое знакомство детей с космосом пройдет интересно и сказочно. В книге есть карта звездного неба и удивительные иллюстрации Виталия Стацинского. Два цикла стихотворений «Звездная карусель» и «Улица Космическая» расскажут малышам о созвездиях легко и весело.

«Космическая Азбука» (Лена Де Винне, Денис Трусевич")

Еще одна книга для самых маленьких покорителей космоса. Нестандартные иллюстрации, которые помогут детям выучить русский алфавит. Интересная лексика и удивительные факты о космосе и жизни на орбите.

Главная героиня книги — Машенька, девочка необычная. Она дружит с Луной и звездами, была в гостях у Солнца и путешествовала по всей солнечной системе! О чем она и рада вам рассказать. Книга интерактивная — в ней можно вырезать планеты и наклеивать их на нужные места, чтобы проверить, правильно ли малыши запомнили их порядок.

«Пластилиновый космос. Приключения на орбите» (Елена Дурова)

С помощью этой книги дети смогут вылепить из пластилина целую солнечную систему, инструкция прилагается! А еще лепим НЛО, пришельцев, спутники, луноход и вообще — космос, он же пластилиновый!

В основе этой книги — реальные интервью автора с космонавтами, а в качестве иллюстраций тут использованы фотографии из архивов летчика-космонавта Олега Котова . Вся история покорения космоса простым и легким языком.

Весело и просто в этой книге рассказана история жизни великого ученого Циолковского, который придумал ракету, открывшую людям путь к звездам. Очень интересные факты, объяснение всех сложных слов и удивительные иллюстрации Ольги Громовой покорят сердца маленьких любителей космоса.

«Занимательная астрономия» (Яков Перельман)

И, напоследок, книга для детей постарше (от 12 лет). Неожиданная сторона привычных вещей, объяснение сложных научных открытий простым языком (но с математическими формулами на полях) и настоящее погружение в мир космоса.

Куда сходить: 6 космических мест Москвы

А для тех, кто живет в Москве, есть еще и много отличных мест, куда можно сходить посмотреть или послушать что-то на тему космоса. Почти везде ко Дню космонавтики запланированы какие-то увлекательные и интересные мероприятия.

Планетарий Москвы

Тут детей ждут: большой и малый звездные залы, Парк неба, обсерватория, интерактивный музей «Лунариум», музей Урании и 4D-кинотеатр. В игровой форме детям расскажут об устройстве Вселенной и сложных космических явлениях.

Планетарий Дворца Пионеров

Еще один планетарий, находится на Воробьевых горах. Любуемся космическими красотами и уникальными глобусами Марса, Земли и Луны. А еще тут можно погладить по холодному боку настоящий метеорит, увидеть коллекцию минералов с Марса и послушать самые интересные лекции на самые космические темы.

Музей космонавтики на ВДНХ

8 выставочных залов, более 93 000 экспонатов, лекции, экскурсии и куча всего интересного. Уникальные тренажеры для космонавтов, мини-Центр управления полетами и виртуальные 5D путешествия.

Обсерватория в парке Горького

12 апреля открывается сезон наблюдений в обсерватории. Так что уже в эти выходные можно понаблюдать за Солнцем, Луной и Венерой в огромный зеркально-линзовый телескоп. Увеличение в 841 раз! Звезды ближе, чем кажутся.

Интеракториум «Марс-Трефо»

Полноразмерная модель космической станции будущего на Марсе. Здесь можно поуправлять моделью марсохода, рассмотреть марсианские пейзажи, пройти интересные мастер-классы и поиграть в декорациях космической станции. А в Космической Академии центра можно узнать все о самых современных профессиях.

Звездный городок, музей центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Для тех, кто готов ненадолго покинуть столицу, лучше всего отправиться в Звездный городок. Тут дети могут увидеть специальные тренажеры для космонавтов, попробовать космическую еду, походить около 18-метровой центрифуги и узнать ответы на все интересующие вопросы.

Удачи вам в изучении бескрайних космических просторов!

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