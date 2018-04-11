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Имя Елена снова становится популярным в Барнауле
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Имя Елена снова становится популярным в Барнауле 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Только в отделе ЗАГС по Ленинскому району с начала 2018 года зарегистрировали трех новорожденных Елен.
4 апреля сотрудники ЗАГСа в торжественной обстановке вручили папе Максиму Прудкову свидетельство о рождении дочери Елены. Девочка стала пятисотым ребенком, рожденным в районе с начала года. Семья также получила памятный подарок и поздравительное письмо от губернатора.
Отметим, что другими популярными именами в Ленинском районе Барнаула стали: Виктория, Александра, Екатерина, София, Михаил, Егор, Артем, Александр.
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