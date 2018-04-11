Имя Елена снова становится популярным в Барнауле

Только в отделе ЗАГС по Ленинскому району с начала 2018 года зарегистрировали трех новорожденных Елен.

4 апреля сотрудники ЗАГСа в торжественной обстановке вручили папе Максиму Прудкову свидетельство о рождении дочери Елены. Девочка стала пятисотым ребенком, рожденным в районе с начала года. Семья также получила памятный подарок и поздравительное письмо от губернатора.

Отметим, что другими популярными именами в Ленинском районе Барнаула стали: Виктория, Александра, Екатерина, София, Михаил, Егор, Артем, Александр.