Нижегородские чиновники теперь будут жить, работать и одеваться по кодексу

О целях и задачах

Среди целей принятия кодекса упоминаются: исключение злоупотреблений на муниципальной службе; формирование должного уровня морали и нравственности; повышение доверия граждан к органам местного самоуправления.

Задачи, которые ставит мэр перед служащими, — естественно, достижение целей. А кроме того, повышение эффективности деятельности органов МСУ, профилактика коррупции и не совсем понятное «повышение уровня внутриорганизационной культуры поведения».

Из текста понятно, что знание кодекса будет плюсиком при приеме на работу. Выполнение правил обязательно во всех структурных подразделениях администрации Нижнего Новгорода и его районов.

Документ подробно расписывает все стороны жизни муниципальных служащих — поведение, общение с гражданами, подчиненными и начальством, получение подарков, одежда и макияж.

Об основных принципах служебного поведения

Чиновник должен работать добросовестно, в рамках закона, соблюдать Конституцию. Не примешивать к службе личных интересов, не поддаваться влиянию граждан, организаций, политических партий. О попытках дать взятку доложить начальству.

По отношению к нижегородцам — помнить об их правах и свободах, проявлять корректность и внимательность в обращении, уважать культурные, национальные и религиозные традиции.

По отношению к СМИ — уважать их деятельность и помогать в получении информации.

По отношению к госорганам и МСУ — не давить авторитетом и служебным положением. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок деятельности их руководителей. Если публичные высказывания входят в служебные обязанности — исключить возможность неправильного или альтернативного толкования.

В отношении подарков — запрещаются в любой форме: предметы, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, плата за развлечения и отдых, за пользование транспортом и т. д. Подарки, полученные на протокольных мероприятиях или в официальных командировках, принадлежат муниципалитету.

О рекомендательных этических правилах

Нравственный долг чиновника — совершенствоваться и расти профессионально, но делать карьеру можно только законными и этичными способами.

Не давить на организации и служащих, не грубить, не допускать дискриминации в своих выражениях, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, угроз, оскорбительных выражений.

Избегать любого намека — действия, высказывания, жеста, — который можно истолковать как просьбу о взятке или согласие ее принять.

На совещания в режиме видеоконференцсвязи являться за 10 минут до начала, в деловых костюмах и галстуках, с отключенными телефонами и другими средствами связи. Во время совещаний не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не курить.

Этика поведения при проверках

Правило одно: не вступать с представителями проверяемых организаций в какие-либо отношения, которые могут повлиять на результат проверки.

Этика поведения с коллегами и подчиненными

Начальник должен быть образцом профессионализма, безупречной репутации, примером доброжелательности и внимательности к окружающим. Он следит за микроклиматом в коллективе и улаживает конфликты.

Этика поведения с общественностью

В процессе общения с нижегородцами, общественными организациями, СМИ чиновник не должен наносить ущерб репутации должностных лиц и граждан, рекламировать свои собственные достижения, пренебрежительно отзываться о работе коллег, использовать служебный статус в личных целях.

Об этических конфликтах

Самый лучший способ борьбы с конфликтом — избежать его, чтобы не нанести урон авторитету МСУ. Если не удалось, нужно обсудить проблему с начальством, не помогло — с начальством на ступеньку выше. Последняя инстанция — специальная комиссия в городской администрации.

О конфликте интересов

Чиновник обязан избегать столкновения личной корысти и служебного долга. Если это все-таки произошло, ему рекомендовано: прекратить сомнительные отношения, отказаться от выгоды, нейтрализовать негативные последствия.

О коррупционно опасном поведении

Как было сказано выше, муниципальный служащий должен следить за словами и жестами, чтобы не дать повода к взятке. Подарки сдаются в мэрию.

Кроме того, от чиновника всегда могут потребовать объяснения источников своих крупных покупок и затрат. Непонятно, как удастся совместить два принципа: доходы семьи «не могут составлять тайны, вместе с тем эта информация имеет конфиденциальный характер».

Для руководителей недопустимы протекционизм, фаворитизм и непотизм (кумовство) при подборе и расстановке кадров. Эти проявления аморальны и несовместимы с принципами профессиональной этики.

«Муниципальный служащий обязан осуждать коррупцию в любых ее проявлениях».

О рабочем месте

На рабочем столе должен быть порядок, документы, содержащие служебную информацию, нужно хранить в недоступных для посторонних местах.

О внешнем виде

Чиновнику положено одеваться в деловом стиле. Основные требования к одежде: чистота, удобство, строгость, элегантность, практичность. В администрации не место мятой и неопрятной одежде.

Нельзя носить яркие цвета, принты с надписями и изображением людей и животных. Не допускается одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, особенно шорты и шлепанцы. Запрещена «экстравагантная одежда с изобилием декоративных излишеств (блестки, стразы и т.д.), одежда из прозрачных тканей, одежда, открывающая область пупка».

Никаких сомнительных украшений на теле. Не полагается иметь пирсинг и татуировки на открытых частях, экстравагантные прически неестественных цветов, а также содержащие элементы панк— и рок-культуры.

Отдельно для мужчин

Предпочтителен деловой костюм классического покроя с рубашкой и галстуком — с разными вариациями для теплой и холодной погоды. Обувь лучше выбирать закрытых классических моделей неярких цветов.

Лицо должно быть гладко выбрито, если есть усы и борода — аккуратно подстриженные.

Отдельно для женщин

Предпочтителен деловой костюм. Здесь вариантов больше: брюки, юбки, блузки или деловое платье. Неприемлемы юбки с высоким разрезом и мини. Исключается одежда с глубоким декольте, открытой спиной, на тонких бретелях. В украшенях необходимо проявлять сдержанность и разумную умеренность.

При выборе обуви нужно отдать предпочтение классическим моделям. Колготки и чулки должны быть неяркого цвета и, не дай бог, в сеточку.

В макияже необходимо придерживаться чувства меры. Рекомендуется использовать цвета, близкие к натуральным.

Ответственность за нарушение

«Нарушение муниципальным служащим положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Нижнего Новгорода, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности».