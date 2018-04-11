Холодная какая-то: как раскрыть в себе чувственность

Далеко не всем легко проявлять свои эмоции и делиться ощущениями. Виной всему психологические блоки и социальные страхи. «А что он подумает?», «вдруг он решит, что я странная?» и еще миллион похожих вопросов. Знакомо? И в отношениях, и в сексе выражать свои эмоции очень важно. И дело не только в том, чтобы другой человек чувствовал ваш фидбек. Эмоции — это реакция организма на какое-то событие. Это своего рода разрядка. А если ее не происходит, то появляются внутренние зажимы и блоки. Они копятся и могут перерасти в неудовлетворенность собой и своей жизнью. Поэтому для здоровья и психики необходимо нормально выражать эмоции. Вот способы, которые помогут вам раскрыть свою чувственность.

Дыхание

Если вам хочется проявить какую-то эмоцию, зажатость или страх мешают сделать это, дышите! Сделайте глубокий вдох и выдох. Так вы ослабите внутреннее напряжение. Постарайтесь расслабиться. Задайте себе вопрос: «почему я боюсь?». Подумайте, реален ли этот страх или вы сами его придумали?

Движение

Вы что-то ощущаете, но не можете это выразить? — Сделайте какое-нибудь движение. Движение — это маленькая перемена, которая поможет запустить механизм проявления эмоций. Пусть это будет грациозное движение рукой или перемена позы. Главное, что вы отреагировали, а значит вы на пути к раскрытию своей чувственности.

День в стиле «я хочу»

Запрещая себе проявлять эмоции, вы не слушаете свои желания. Необходимо выработать навык прислушиваться к себе. Устройте целый день в стиле «я хочу»: спрашивайте себя, чего вам хочется. Можно начать с мелочей, с самых маленьких желаний: позвольте себе съесть шоколадку или сделать перерыв в работе, чтобы поболтать с коллегой. Умение слышать и слушать свои желания — базовый принцип, который делает людей счастливыми.

Наслаждение

Как часто вы смакуете, когда едите что-нибудь вкусное? Или, например, слушаете музыку? Очень важно научиться наслаждаться этими моментами. Внутренне описывайте себе, как вам вкусно или приятно. Не жалейте прилагательных! Умение наслаждаться — это важный шаг к раскрытию чувственности.