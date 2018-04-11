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Фермеры на разведение КРС на Кубани могут получить грант до 3 млн рублей
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Фермеры на разведение КРС на Кубани могут получить грант до 3 млн рублей 

АиФ — Юг 50 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Как сообщили в региональном минсельхозе, за 2017 год животноводческие предприятия края произвели 513 тыс. тонн. Мяса на Кубани стало больше на 2,5%. Выросло также производство молока на 1,8% — до 1381 тыс. тонн и яиц на 3,7% — до 1786 млн штук.
На долю хозяйств населения, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей пришлось 33% производства мяса, 36% — молока и 39% — яиц.
По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в 2018 году основными направлениями господдержки молочного и мясного животноводства стали субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержка племенного животноводства. Также предусмотрено субсидирование приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота.
«Еще один резерв — это развитие животноводства в фермерских хозяйствах. Они производят третью часть от всего произведенного на Кубани молока и мяса. В 2018 году мы увеличили сумму грантовой поддержки для начинающих фермеров до 92 млн рублей, — добавил вице-губернатор. — Фермеры, желающие заняться разведением КРС, смогут получить до 3 млн рублей. Также увеличена грантовая поддержка направления семейных животноводческих ферм — до 197,4 млн рублей».
Заместитель главы региона добавил, что фермеры, занимающиеся молочным животноводством, могут рассчитывать на грант в размере до 30 млн рублей. По другим направлениям животноводства максимальная сумма гранта составляет 21,6 млн рублей, пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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