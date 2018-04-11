В 53 года модель с идеальным телом снимается обнаженной

Полина Поризкова может себе это позволить!

На этой неделе чешской супермодели исполнилось 53 года. Свой день рождения она отметила фотографией в соблазнительном розовом мини-бикини. Лицо на снимке прикрыто широкополой шляпой, и просто невозможно поверить, что в кадре — совсем не 18-летняя девушка.

Публикация от Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

2 Апр 2018 в 7:13 PDT Свою модельную карьеру девушка начала в начале 80-х годов, когда ей было пятнадцать. Она появлялась на обложке многих журналов, став, в том числе, и звездой «Playboy». Скоро трудно было найти журнал, на страницах которого не было бы фотографий Полины. Поризкова продолжала работать моделью даже после рождения первого ребенка, а вот когда у нее появился второй сын, все-таки ушла с подиума. Это случилось еще в 1993 году. По ее собственным словам, карьера модели ей надоела. «Я люблю деньги, которые приносит модельный бизнес, но ненавижу работать моделью. В том, чтобы просто стоять целый день перед камерой, нет совершенно ничего креативного», — говорила она в интервью.

Микки Рурк. Но домохозяйки, разумеется, из супермодели не получилось. Красавица подалась в мир кино. Она снималась у многих режиссеров (например, у Кустурицы в «Аризонской мечте»), а ее партнерами по фильмам становились Джонни Депп

После съемок в кино была писательская деятельность, участие в телешоу, поиск себя в роди режиссера, и много других занятий: на месте Поризкова усидеть никогда не могла. Но все-таки привычка к модельному бизнесу дает о себе знать до сих пор. Полина до сих пор позирует для глянцевых журналов. И некоторые фотосеты весьма провокационны. Например, она приняла участие в проекте для модного издания. Вместо одежды на телах моделей были лишь надписи, отражавшие самые важные для них ценности. Поризкова выбрала слово «Правда»,

А еще 53-летняя супермодель радует подписчиков в Instagram. Раз в месяц, рассказывая о прочитанном недавно произведении, она публикует «голый снимок», на котором самые пикантные места прикрыты этой самой книгой.

Публикация от Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

29 Мар 2018 в 5:31 PDT Муж Полины похоже, не против таких откровенных фото. Наверное, давно привык. Ведь Полина и музыкант Рик Оказек поженились еще на заре ее карьеры, и уже почти 30 лет счастливы в браке. Да и кто бы не гордился такой красавицей-женой!

Больше фото — по стрелке.

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