Типы систем отопления и их основные элементы

Комфортное проживание в квартире или частном доме зависит от многих факторов. Одним из самых важных считается необходимый и достаточный уровень тепла, имеющий примерно одинаковые показатели во всех помещениях. Однако не всегда работа штатных отопительных приборов отличается стабильностью, экономичностью и эффективностью. Из-за этого возникают проблемы: становится слишком холодно или, напротив, чересчур жарко и душно. Приходится открывать окна, создавая сквозняки, или приобретать и использовать альтернативные обогреватели. В первом случае существует риск простыть, во втором — начать не очень хорошо себя чувствовать, так как дополнительные устройства, прогревая помещение, зачастую «съедают» в нем кислород. К тому же, с их применением резко возрастает количество потребляемой электроэнергии.

Из каких элементов состоит система отопления? Как она функционирует? На какие параметры следует обращать внимание, чтобы обеспечить свой дом теплом? На эти вопросы в сегодняшней статье отвечает читателям Pro-N.ru технический директор компании «Точка ремонта» Дмитрий Кулаков

«Система отопления — это сложный инженерный комплекс оборудования для подачи тепла во все помещения жилища. С точки зрения строительства их можно разделить на многоквартирные и частные. Оба типа состоят из трех основных элементов:

— источник теплоты;

— магистральные трубопроводы;

— потребитель теплоты (радиатор).

К источникам теплоты относятся индивидуальные тепловые пункты многоэтажных домов, а также котельные или бойлерные частных домов. Бойлерная — это пламенное сердце вашего загородного дома. Вы можете самостоятельно выбрать производителя оборудования, необходимые параметры автоматизации и нужные вам функции. Основные элементы, о выборе которых следует задуматься или поручить специалисту, — котел, нагреватель системы горячего водоснабжения, расширительные баки и насосные группы. Также следует подумать об установке автоматических комплексов управления системой отопления, которые повысят ее эффективность.

Тепло необходимо доставить от источника к потребителю — для этого и существуют магистральные трубопроводы. Тут многое зависит от типа системы отопления: однотрубная, двухтрубная или коллекторная. Однотрубные системы, где теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы, считаются наименее надежными и устойчивыми при эксплуатации. С течением времени их практически полностью вытеснили двухтрубные системы, которые оказались гораздо проще в регулировании, наладке и обслуживании.

Сейчас всё большую популярность приобретают коллекторные системы отопления: существует единый ввод в квартиру, от которого расходятся независимые лучи в стяжке пола к каждому радиатору. Эффективность таких систем высока, но ремонтопригодность их до сих пор широко обсуждается.

Для производства трубопроводов обычно используют сталь — она считается самым надежным и проверенным временем материалом. Также встречаются трубопроводы, выполненные из металлопластика, полипропилена и полиэтилена. К наименее надежным из всех имеющихся современных вариантов исполнения труб относят металлопластиковые изделия, поскольку они достаточно плохо переносят температурные перепады, имеют много соединительных элементов и стыков. Предпочтение отдается трубам из сшитого полиэтилена, поскольку они способны выдержать достаточно высокие температуры и давление. При этом такие трубы весьма просты в монтаже, то есть не требуют пайки или сварки, и имеют высокий эксплуатационный период. Некоторые производители дают на них до 50 лет гарантии.

И, пожалуй, самый важный элемент системы — это радиатор. Именно он отдает тепло и согревает наши дома долгими зимними вечерами. В новостройках от застройщика в большинстве случаев устанавливают стальные панельные или биметаллические секционные радиаторы. Эти приборы характеризуются высокой теплоотдачей, невысокой стоимостью, достаточной надежностью и крайне непрезентабельным внешним видом. Многие стремятся при первой же возможности их заменить. Но тут следует помнить, что для многоэтажных домов, в отличие от частных, подойдут радиаторы, выдерживающие давление 10 бар. К таким отопительным приборам можно отнести стальные трубчатые радиаторы. Этот тип приборов наиболее гибок с точки зрения выбора глубины-ширины-длины, типа подключения, цвета и прочих приятных мелочей.

При выборе радиатора также следует помнить, что он должен занимать 50-70% ширины окна. Немаловажным является тип подключения: боковое или нижнее совмещенное под присоединительный узел. Оснащение радиаторов термостатическими клапанами позволит вам обеспечить регулируемую теплоотдачу, что повысит общий тепловой комфорт в помещении. Также некоторые управляющие компании требуют установки индивидуальных приборов учета теплоты.

Если же вы выбираете радиаторы для загородного дома, то перед вами открывается весь спектр дизайна радиаторов: можно приобрести оборудование, выполненное из любого возможного материала, какой угодно формы, цвета и размера. Однако эти сугубо эстетические качества зачастую идут в ущерб основной функции — теплоотдаче, которая оставляет желать лучшего. Всегда нужно помнить о том, что система отопления — это жизненно важный инженерный узел, особенно в условиях нашего сурового климата. Поэтому перед вмешательством в любой из ее элементов следует вызвать специалиста, чтобы следующей зимой вам не пришлось мерзнуть».