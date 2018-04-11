Иркутский филиал ВНИИКР находит сорняки в каждой 50-ой пачке семян

Иркутский филиал Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР) находит сорные организмы практически в каждом 50-ом пакете семян, поступившем на исследование. Об этом на пресс-конференции, посвящённой качеству семян в Иркутской области, рассказала специалист испытательной лаборатории Иркутского филиала центра Марина Гярвене.

«От Россельхознадзора к нам поступают семена с высоким фитосанитарным риском — это семена моркови, сельдерея, укропа, петрушки, базилика, салата. Но могу сказать, что качеству семенного материала в Приангарье уделяется недостаточно внимания, карантинной проверке семян жители, возделывающие приусадебные участки, и предприниматели не придают особого значения. Объём семенного материала, который поступил на проверку в испытательную лабораторию в 2017 году, очень снизился по сравнению с 2016-ым годом. А в этом году нам не пришло ни одного обращения от жителей области и предпринимателей, образцы поступали только от Россельхознадзора. Но несмотря на это мы выявляем очень много сорняков».

Притом если раньше лаборатория выявляла семена таких карантинных видов растений, как амброзия полыннолистная и повилика, то в последние годы список сорняков увеличивается.

«В 2017 и 2018 годах выявляем очень много семян горчака ползучего, в 2016-ом — попадались семена ипомеи плющевидной и череды волосистой. Оба этих растения находятся в списке сорняков, отсутствующих в России. Это означает, что семена имеют импортное происхождение, хотя по документам они произведены в нашей стране», — уточнила Марина Гярвене.

Как отметил замначальника отдела карантинного фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Вячеслав Кобзарь, объём заражённой партии, которую выявили в первом квартале этого года, составил 4,183 тыс. пакетов.

«Чаще всего заражённые карантинными растениями, поступали в наш регион из Московской области и Алтайского края», — уточнил Вячеслав Кобзарь, добавив, что болезней и вредителей в семенах исследования не выявляли.

Сорняки в семенах опасны и для состояния приусадебного участка — они снижают урожай, и для здоровья людей. К примеру, пыльца амброзии вызывает сильную аллергию.

«Если на земельном участке выявили карантинные сорняки, управление устанавливает карантинно-санитарный режим, собственник земельного участка вынужден бороться с сорными растениями и нести серьёзные затраты. В прошлом году мы выявили участок, заражённый повиликой в Иркутском районе», — добавил Вячеслав Кобзарь.