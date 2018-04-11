Отвесившая школьнице пощёчину директор воронежского магазина выплатит компенсацию 

Семья девочки, которую несправедливо обвинили в краже, получит 75 тыс. рублей. Железнодорожный районный суд взыскал с директора магазина «Магнит» Татьяны Тулаевой 75 тыс. рублей. Её обязали выплатить эти деньги в качестве компенсацию морального вреда семье 13-летней девочке, которой женщина дала пощёчину. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе суда. Татьяна Тулаева заподозрила школьницу в краже соломки, которую та только что купила. Справедливости добивалась мама девочки Татьяна Калинина. Инцидент в магазине нанёс немалый вред психологическому состоянию ребёнка, считает семья. Суд с этим согласился. Конфликт, который стал поводом для обращения в суд, случился в июле 2017 года в супермаркете «Магнит» на улице МОПРа. Девочка купила соломку, но на выходе её остановила сотрудница павильона и обвинила в краже соломки. По словам девочки, директор ударила её по лицу той самой упаковкой соломки. Тут же подбежали продавцы и сообщили, что школьница заплатила за покупку.
Как поясняла мама девочки, Татьяна Тулаева тут же предложила её дочери за шоколадку ничего не рассказывать маме. Когда же девочка пришла в магазин с родителями, предложила выпить чаю с тортиком и забыть инцидент. — Она сказала, давайте уладим как-то этот вопрос. Может, как-то я могу это компенсировать. Хотите, меня ударьте по лицу этой же соломкой. Я ей ответила, что по-другому воспитана, и делать это не буду. Я боялась, что этот инцидент спровоцирует первый признак эпилепсии. Диагноза такового нет, но склонность была. У дочери были вспышки в голове, которых не должно быть — рассказала мама девочки Татьяна в интервью корреспонденту «Вести-Воронеж». Не поддавшись на уговоры, Татьяна Калинина обратилась в полицию. Полицейским директор магазина объяснили свои действия тем, что у неё «просто день не выдался». Вину женщина признала лишь частично — уверяла полицию, что девочку не била, лишь на неё кричала. Кроме того, семья пострадавшей девочки обратилась с иском в суд. Его начали рассматривать в октябре 2017 года. Исследовав все обстоятельства дела, суд удовлетворил гражданский иск мамы школьницы в полном объёме. Татьяну Тулаеву обязали компенсировать ребёнку моральный ущерб от её действий. Оксана Грибкова