Выбираем полотенцесушитель в ванную

Полотенцесушитель — незаменимая вещь для ванной комнаты. Этот прибор выполняет множество полезных функций. Помимо наиболее очевидных, таких, как оперативная и качественная сушка малогабаритных личных вещей и полотенец, он играет значимую роль в процессе создания и поддержания оптимального микроклимата. Ванная комната считается помещением со сложными, можно даже сказать, с экстремальными климатическими условиями, которые усугубляются постоянными перепадами температур и повышенным влаго— и парообразованием. Полотенцесушитель способствует испарению лишней влаги, подсушивает воздух. Он также препятствует образованию конденсата на поверхностях и защищает их от появления плесневелых грибов.

Современный рынок предлагает потенциальному покупателю множество различных типов и моделей полотенцесушителей. Если некоторое время назад люди сталкивались с проблемой неэстетичного внешнего вида подобных приборов, то теперь без труда можно найти агрегат практически любой формы и даже цвета. Однако в первую очередь стоит позаботиться о его функциональности.

По типу нагрева выделяют три основных вида полотенцесушителей:

— водяные;

— электрические;

— комбинированные.

Все они имеют как свои достоинства, так и недостатки. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Полотенцесушитель водяного типа считается «классикой». Он монтируется на стене ванной комнаты и подключается либо к отопительной системе дома, либо к горячему водоснабжению. По сути, это изогнутая труба, по которой постоянно циркулирует водная масса. Чтобы избежать вынужденных простоев оборудования, проводить врезку трубы лучше в систему центрального водоснабжения.

Водяные полотенцесушители отличаются обилием форм: они могут быть как стандартными, П-образной или М-образной конфигурации, так и оригинальными, дизайнерскими. К традиционным формам относят «лесенку» и «змеевик». Для повседневного применения более удобна «лесенка», так как она имеет большую площадь обогрева. Соответственно, ванная комната тоже будет прогреваться интенсивнее. К тому же, на подобной конструкции можно сушить вещи по всей длине, да и разместить их получится в гораздо большем количестве. Однако «змеевик» обойдется вам значительно дешевле, в полтора-два раза, а монтировать его — проще.

Полотенцесушители электрического нагрева считаются отличной альтернативой водяным приборам, так как они способны функционировать в автономном режиме. Обязательным условием эксплуатации является бесперебойная подача электроэнергии. Размещать их можно не только на стене в ванной комнате, но и в других помещениях квартиры. К существенным плюсам также относят возможность включать и отключать устройство по мере надобности. В отличие от своих водяных «собратьев», здесь исключены протечки и образование воздушных пробок. Электрические полотенцесушители считаются более безопасными, ибо максимальная температура их рабочей поверхности не превышает 60 градусов. Источником энергии тепла здесь служит либо встроенный ТЭН, либо нагревательный кабель, имеющий защиту от влаги. Выпускают масляные и «сухие» электрические полотенцесушители.

При выборе подходящего типа электрического полотенцесушителя советуем обратить ваше внимание на следующие параметры:

— наличие терморегулятора;

— способ крепления прибора к поверхности (стационарный или поворотный);

— источник тепловой энергии (ТЭН или кабель);

— форма и размер прибора.

В последнее время всё большую популярность приобретают комбинированные полотенцесушители, несмотря на их высокую стоимость. Эти приборы могут работать как от водяного теплоносителя, так и от электрической сети. Режим работы выбирают хозяева в зависимости от обстоятельств. При монтаже приборов такого типа нужно быть особенно внимательным; необходимо соблюдать правила установки, присущие как электрическим, так и водным системам.

Довольно важным критерием при выборе полотенцесушителя становится материал, из которого его изготавливают. Обычно используют:

— нержавеющую сталь;

— черную сталь;

— медь.

Приборы из нержавейки считаются наиболее прочными, надежными, имеют длительный срок эксплуатации, особенно если они производятся из бесшовной цельной трубы. Толщина их стенок должна составлять не менее 3 мм. Поверхность полотенцесушителя, выполненного из нержавеющей стали, может быть хромированной, окрашенной, или же иметь специальное покрытие «под латунь» или «бронзу».

Полотенцесушители из черной стали являются наименее надежными из-за своей подверженности коррозии, хоть и обрабатываются специальными составами. Они бывают окрашенными, хромированными и полированными. Цена на них является относительно низкой.

Сушилки для полотенец из меди отличаются способностью быстро нагреваться и долго держать тепло. Они просты в монтаже, имеют небольшой вес. Очень эстетичны, но при этом весьма дорого стоят.