Пальмовое масло: Америка подсадила Россию на еще одну иглу

Минздрав, Минэкономразвития и Два года назад, в апреле 2016 года, президент РФ Владимир Путин дал команду кабинету министров , чтобы до 1 июня 2016 года Минсельхоз Минфин определились с вводом акциза на пальмовое масло (ПМ). Уже тогда было ясно, что высшие чиновники, включая главу государства, подозревали об угрозе, которую несет здоровью нации тропический растительный жир. С тех пор прошло 2 года, но правительство предпочитает стороной обходить эту сложную тему. Причина — проста: маркировка ПМ обнажит чудовищные язвы неуклюжей политики Минсельхоза, в результате чего угроблено молочное животноводство страны. Лидерами по импорту ПМ в Россию, по данным специализированных источников, являются ООО «Каргилл», дочерняя фирма транснациональной корпорации Cargill, основанной в США, и ООО «Солнечные продукты», входящее в финансово-промышленную группу «Букет» Владислава Бурова , сделавшего карьеру в Саратовской области.

Что интересно, у истоков компании стоял нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин . Впрочем, по заявлению PR-директора группы «Букет» Ольги Ежовой, «Вячеслав Володин в конце 1990-х годов был одним из создателей холдинга „Солнечные продукты“, владел блокирующим пакетом компании, однако в 2007 году продал свою долю». Можно по-разному относиться к этой информации, но по удивительному стечению обстоятельств крупный прибыльный бизнес в России, так или иначе связан с именами влиятельных политиков. Да и без проамериканских коммерческих структур, когда дело касается продаж спорных продуктов питания, редко обходится. Если пошерстить по первоисточникам, то за очень многими позициями торчат заокеанские уши.

Судя по всему, эти деловые структуры с помощью нынешних лоббистов пытаются переломить справедливый общественный негатив вокруг этого продукта. Мол, ПМ — это рекордсмен по витаминам Е и А, содержит прямо фантастическое количество токоферолов, убихинона, каратиноидов, природных антиоксидантов, более того — лечит печень и даже снижает холестерин. Главный аргумент заключается в том, что положительная история этого «диетического с лечебными свойствами» продукта насчитывает более 5 тысяч лет. Таким образом, критика пальмового масла со стороны общественности сводится, дескать, к падким на обвинения и сенсации журналистам и к нечестной конкуренции за кошелки покупателей. Между тем, в Нигерии ученые бьют во все колокола. Для справки: это африканское государство является пятой по величине страной-производителем пальмового масла, что позволяет, однако, удовлетворять только 55% внутреннего спроса. Остальные 45% потребления ПМ покрываются за счет импорта из Малайзии и Индонезии. Как здесь не вспомнить, что в рамках бартерного соглашения на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35с в Индонезию наша страна наряду с другими товарами будет закупать пальмовое масло — то самое, что импортирует Нигерия. «Которое (пальмовое масло) через какое-то время становится так называемыми молочными продуктами, молокосодержащими, это замена животного жира на растительный. Это убивает фермеров, какой смысл производить молоко, когда пальмовый жир в 3−5 раз дешевле молочного», — так прокомментировал эту новость Павел Грудинин на встрече с трудовым коллективом Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства во время предвыборной кампании. Однако вернемся к результатам исследования, которое провели специалисты Университета Дельты Нигера. Они приобрели самым случайным образом образцы ПМ на обычных городских рынках мегаполиса Йенагоа (штат Байельса) и исследовали их с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра. Для этого пробы растворили в так называемой царской водке (в смеси концентрированных азотной и соляной кислот — авт.). Результаты показали, что масличная пальма (или Элеис гвинейский) обладает мощным потенциалом биоаккумуляции тяжелых металлов из окружающей среды. Причем основным источником заражения являются кислотные дожди.

Этот факт переворачивает представление о пальмовом масле, как о безопасном пищевом продукте. В своем отчете нигерийские ученые и впрямь подтвердили ценные свойства этого продукта, о чем пишут в рунете. Правда, только в том случае, если ПМ свежее и применяется практически сразу после изготовления.

«К сожалению, пальмовое масло подвержено изменениям из-за микробной инвазии, — говорится в документе. — Это приводит к резкому ухудшению физико-химических параметров жирных кислот, что имеет самые вредные последствия для здоровья». У нас же почему-то считается, что ПМ может храниться целый год при температуре до +25 °С, главное, чтобы в темном месте. Дело в том, что глубокая заморозка приводит к ухудшению вкусовых качеств готового продукта, будь то сыр, творог или молоко. По сути, это означает, что пальмовое масло, используемое в России, должно, как минимум, иметь ограниченный срок годности с момента его производства. Иначе оно становится страшнее ртути и цианида. Фактически, один и тот же продукт в Нигерии, в Индонезии и в России обладает принципиально разными свойствами. Но самое опасное в ПМ заключается в биоаккумуляции тяжелых металлов из окружающей среды. Концентрация хрома в пробах колебалась от 0,021 до 0,033 мкг / г, ртути — от 0,01 до 0,055 мкг / г, свинца-от 0,0225 до 0,038 мкг / г, никеля-от 0,0435 до 0,068 мкг/г, мышьяка-от 0,001 до 0,0025 мкг/г и кадмия-от 0,025 до 0,065 мкг / г. С одной стороны, вроде бы немного для одного раза, но после многократного применения конечной продукции уже через несколько лет может наступить интоксикация, поскольку тяжелые металлы не выводятся из организма.

«Если у вас на ногтях есть белые полосы, значит, превышен предел мышьяка в организме, — говорится в комментариях к отчету. — Воздействие мышьяка может привести к прогрессирующим периферийным и центральным нервным изменениям, которое начинается как онемение и покалывание конечностей. Токсичность хрома обусловлено его свойством окисления. Он повреждает почки, печени и клетки крови через реакции окисления, приводящие к гемолизу, почечной и печеночной недостаточности». В целом высокое содержание тяжелых металлов в организме человека сокращает человеческую жизнь на 10-15 лет и вызывает опасные заболевания у молодых людей. Если уж начинать с непопулярных реформ, как того советуют реформаторы, сделать это нужно хотя бы с маркировки продуктов, которые содержат ПМ.

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