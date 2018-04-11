Как выучить иностранный язык: 5 советов (и 4 причины, почему у вас это не получается)

Мы не знаем, зачем это нужно

Что случилось: стимул — это очень важно. Многие думают: если я не планирую жить и работать за границей, быть лингвистом или дипломатом, зачем мне иностранный язык? Все интересные книги давно переведены на русский, фильмы дублированы, а в зарубежных турпоездках можно нанять гида или в крайнем случае общаться при помощи жестов.

Что делать: даже если язык не нужен вам на бытовом уровне, он повысит вашу ценность на рынке труда. Работодатели готовы платить в полтора раза больше кандидату, который хорошо говорит на иностранном языке. Да и интересных вакансий для вас будет больше. Фото: shutterstock.com Наши ожидания нереалистичны

Что случилось: обычно изучение языка начинается у всех одинаково — с покупки учебников, предвкушения нового дивного мира и уверенности, что спустя полгода вы уже будете читать книги в оригинале. Однако реальность быстро возвращает с небес на землю. Обучение — это алфавит, склонения, непонятные артикли и постоянная зубрёжка. И так снова и снова. Спустя полгода вместо чтения книг в оригинале задаёшься вопросом — а оно мне надо?

Что делать: выработать самодисциплину. Достаточно заниматься немного, но регулярно: 15-минутные занятия каждый день будут эффективнее нескольких часов зубрёжки раз в неделю. Да, прогресс будет небыстрым, но зато он будет. Фото: shutterstock.com Нам не хватает времени

Что случилось: работа, семья, друзья, быт — у взрослого человека много хлопот. Иной раз сил не остаётся даже на приготовления ужина, о штудировании неправильных глаголов и речи быть не может.

Что делать: случай непростой, но помочь могут приложения для телефона (карточки с новыми словами и упражнения, которые можно выполнять в обеденный перерыв) и аудиокурсы (подойдут, если вы проводите много времени в дороге). Фото: shutterstock.com Мы не используем полученные навыки

Что случилось: языки — это дело прикладное. Без регулярной практики забываются даже фундаментальные знания. У каждого из нас есть знакомые, которые отлично знали язык в школе или вузе, но спустя несколько лет после выпуска не могут сформулировать даже элементарные предложения. И всё потому, что нет практики — нет знаний.

Что делать: чтобы окунуться в иностранную культуру, необязательно выходить из дома. В вашем распоряжении всегда есть сериалы с субтитрами и книги, кроме того, с иностранцами вы можете общаться в социальных сетях или на специализированных платформах — вроде mylanguageexchange.com, italki.com или приложения HiNative. Если же нужно живое общение, то во многих крупных городах работают языковые клубы (часто они бесплатные). Фото: shutterstock.com Пять советов от преподавателей-лингвистов

Ставьте достижимые цели: за три месяца нельзя овладеть иностранным языком, но можно выучить основные правила и самые распространённые разговорные выражения.

Начинайте общаться сразу: сначала я выучу грамматику, затем пополню словарный запас и только потом заговорю — провальная стратегия. Действуйте наоборот.

Не бойтесь ошибаться: над вами не будут смеяться, если вы употребите неправильное время или забудете слово — носители тоже ошибаются. И да, развеем старый школьный миф — над акцентом тоже никто не смеётся.

Учите слова в контексте: не просто cat, а cat on a hot tin roof — такие ассоциации помогают запоминать слова и целые фразы.

Выписывайте все слова и выражения: несмотря на технологический прогресс, писать от руки — самый эффективный способ запоминать информацию.

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Запись «Как выучить иностранный язык: 5 советов (и 4 причины, почему у вас это не получается)» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.