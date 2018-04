Тристан Томпсон изменил беременной Хлое Кардашьян с жгучей брюнеткой: видео

Пока Хлое Кардашьян готовится к рождению дочери, которая вот-вот появится на свет, ее возлюбленный Тристан Томпсон развлекается в ночных клубах. Папарацци запечатлели, как будущий отец целовался с жгучей брюнеткой в баре PH-D Lounge, расположенном на крыше в Манхеттене.

Он сидел за соседним столиком и весь вечер разглядывал эту девушку. Он разговаривал по телефону, а сам смотрел на нее, — рассказали очевидцы.

#PressPlay It looks like #TristanThompson was spotted at the club cozied up to a woman, and it’s not #KhloeKardashian? via @dailymail

A post shared by HOLLYWOOD UNLOCKED (@hollywoodunlocked) on Apr 10, 2018 at 1:28pm PDT Интернет-пользователи нашли таинственную брюнетку в соцсетях. Ей оказалась некая Лани Блэр. Кстати, после того как новость про измену Тристана Томпсона распространилась в СМИ, на его предполагаемую любовницу подписалась в соцсетях Блэк Чайна. Что бы это значило? Кажется мы догадываемся, о чем будет следующий выпуск реалити-шоу про «семейку Кардашьян».

Кстати, позже издание TMZ опубликовало еще один ролик, на нем Тристан Томпсон развлекается уже в другом клубе и сразу с двумя девушками.

Напомним, что Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон встречаются чуть больше года. Новость о том, что сестра Ким ждет первого ребенка, появилась в сентябре 2017. Инсайдеры утверждают, что Хлое и Тристан уже готовы сделать следующий шаг и пожениться. Однако будущая мама не хочет никуда спешить и ждет подходящего момента.