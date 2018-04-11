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Тристан Томпсон изменил беременной Хлое Кардашьян с жгучей брюнеткой: видео
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Тристан Томпсон изменил беременной Хлое Кардашьян с жгучей брюнеткой: видео 

Журнал ОК! 1 час назад
Пока Хлое Кардашьян готовится к рождению дочери, которая вот-вот появится на свет, ее возлюбленный Тристан Томпсон развлекается в ночных клубах. Папарацци запечатлели, как будущий отец целовался с жгучей брюнеткой в баре PH-D Lounge, расположенном на крыше в Манхеттене.
Он сидел за соседним столиком и весь вечер разглядывал эту девушку. Он разговаривал по телефону, а сам смотрел на нее, — рассказали очевидцы.
#PressPlay It looks like #TristanThompson was spotted at the club cozied up to a woman, and it’s not #KhloeKardashian? via @dailymail
A post shared by HOLLYWOOD UNLOCKED (@hollywoodunlocked) on  Apr 10, 2018 at 1:28pm PDT  Интернет-пользователи нашли таинственную брюнетку в соцсетях. Ей оказалась некая Лани Блэр. Кстати, после того как новость про измену Тристана Томпсона распространилась в СМИ, на его предполагаемую любовницу подписалась в соцсетях Блэк Чайна. Что бы это значило? Кажется мы догадываемся, о чем будет следующий выпуск реалити-шоу про «семейку Кардашьян».
Кстати, позже издание TMZ опубликовало еще один ролик, на нем Тристан Томпсон развлекается уже в другом клубе и сразу с двумя девушками.
Напомним, что Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон встречаются чуть больше года. Новость о том, что сестра Ким ждет первого ребенка, появилась в сентябре 2017. Инсайдеры утверждают, что Хлое и Тристан уже готовы сделать следующий шаг и пожениться. Однако будущая мама не хочет никуда спешить и ждет подходящего момента.
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