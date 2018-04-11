Установка полотенцесушителя: как сделать эффективный выбор

Начинается ремонт квартиры. Хозяевам приходится решать множество различных задач: от закупки стройматериалов до расположения всех предметов мебели в каждой конкретной комнате. Во время проведения строительно-ремонтных работ в ванной многие задаются вопросом, установка какого вида полотенцесушителя окажется наиболее эффективной. Ведь этот прибор выполняет не только функцию поддержания одежды и полотенец в сухом состоянии, он также часто отвечает за благоприятный микроклимат в помещении. Существует большое количество разновидностей данных устройств, и часто бывает трудно определить, какое из них подходит именно вам. Современный рынок предлагает внушительный ассортимент полотенцесушителей на любой кошелек и вкус, но все они отличаются друг от друга своими техническими характеристиками.

Как не запутаться во всем разнообразии приборов и сделать правильный и эффективный выбор, читателям Pro-N.ru рассказывает технический директор компании «Точка ремонта» Дмитрий Кулаков

«Существуют три основных вида полотенцесушителей, которые различаются между собой по типу нагрева. Каждый из них необходимо изучить отдельно.

Водяные полотенцесушители

Устройства данного типа зачастую представляют собой металлическую трубу изогнутой формы, по которой циркулирует нагретая вода. Водяные полотенцесушители могут работать как от системы отопления, так и от систем горячего водоснабжения. Первые находят свое применение, в основном, в частных домах, в которых имеется автономная система отопления, вторые, чаще всего, в многоквартирных домах. Это целесообразно. Водяные полотенцесушители не требуют дополнительных финансовых затрат при эксплуатации, так как вода, используемая в них, не проходит через счетчики. Это является одним из самых значительных плюсов таких приборов по сравнению с их электрическими аналогами.

Электрические полотенцесушители

Эти устройства не зависят от систем водоснабжения и отопления, что, с одной стороны, является, конечно же, плюсом. Такие приборы будут работать всегда, когда в доме есть электричество. Им не страшны плановые отключения горячей воды и отопления в квартирах. Электрические полотенцесушители, в отличие от водяных, могут располагаться в квартире в любом месте, не только в ванной комнате. Одним из минусов таких устройств следует назвать дополнительный расход электроэнергии. По своим видам и формам эти приборы могут быть самыми разнообразными. Зачастую они становятся оригинальным дополнением интерьера.

Комбинированные полотенцесушители

Данные устройства совмещают в себе как водяной, так и электрический контур. Таким образом, в случае отключения водоснабжения прибор будет работать от сети.

Особенности выбора водяного полотенцесушителя

При выборе устройства такого типа нужно будет обратить внимание на несколько параметров:

1. Материал изготовления

Нержавеющая сталь

Это самый распространённый материал для изготовления приборов данного типа, так как обладает антикоррозийными свойствами.

Черная сталь

Не обладает такой устойчивостью к коррозии, и поэтому используется в основном для домов с автономной системой отопления.

Медь

Медные устройства по своим параметрам не уступают лучшим представителям из стали, однако стоит такой материал достаточно дорого.

Латунь

Полотенцесушители из данного материала бывают, в основном, импортного производства, и поэтому не соответствуют российским требованиям к давлению. В связи с этим латунные полотенцесушители больше используются в частных домах, где есть возможность самому отрегулировать давление в трубах.

2. Наличие сварных швов

Сварные швы — это потенциально опасные места, в которых в будущем могут появиться протечки. Поэтому в идеале их быть не должно. Гораздо эффективнее использовать цельные трубы без заметных швов.

3. Толщина стенок прибора

Чем больше толщина стенок вашего полотенцесушителя, тем более надежным можно считать устройство.

4. Вариант подключения к трубам и тип установки полотенцесушителя

Подключение бывает нижнее, верхнее, правое, левое, диагональное. Тип установки подразделяет полотенцесушители на настенные, напольные и поворотные. Эти показатели практически ни на что не влияют с технической точки зрения, поэтому выбирать их следует, ориентируясь на расположение труб в квартире или доме.

5. Форма

Этот параметр влияет на удобство использования прибора, поэтому его выбор зачастую зависит от ваших личных предпочтений. Существует большое количество различных форм водяных полотенцесушителей. К основным относят:

— U-образные;

— M-образные;

— дизайнерские;

— лесенка.

Очень важно не удалять полотенцесушитель от стояка водоснабжения более чем на 2 метра, так как эффективность работы в этом случае снижается, вплоть до полного отсутствия нагрева. Также необходимо учитывать, что не во всех квартирах есть возможность установить водяной полотенцесушитель. Если вода поступает с лестничной клетки, то монтировать такое устройство нельзя. Лучше остановить свой выбор на электрическом приборе».