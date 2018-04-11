«Она Вас украшает!»: Дмитрий Маликов пожаловался на седину

Певец Дмитрий Маликов поделился с поклонниками своими переживаниями по поводу неизбежных изменений во внешности. Однако преданные фанаты артиста считают, что он остается привлекательным, несмотря ни на что.

48-летний Дмитрий Маликов с ранней молодости был кумиром миллионов женщин. Многих из них привлекали не только талант, интеллигентность, достоинство и очаровательная улыбка артиста, но и его неизменная прическа. Известные артисты и друзья Владимир Пресняков Леонид Агутин начали седеть и в определенном возрасте решили сменить длинные волосы на короткую стрижку. Дмитрий же расставаться с фирменной прической пока не планирует, но седину у себя он уже обнаружил. На днях Маликов опубликовал снимок с серьезным лицом, на котором видно, что у него появились светлые пряди.

«Седею», — подписал фото Дмитрий и добавил шутливые хэштеги «седина в бороду бес в ребро», «с годами только краше», «ничего, прорвемся». Поклонники певца единогласно решили, что его нисколько не портит седина. При этом они заметили, что было бы хуже, если бы Дмитрий начал лысеть. «Лучше поседеть, чем поредеть!» «Хорошеете! Благородная седина»

«Она Вас украшает, не переживайте» «Это хрома не хватает. Пора красить» «Ваша прическа всегда великолепна, Дмитрий» Дмитрий Маликов и его супруга Елена недавно во второй раз стали родителями, прибегнув к услугам суррогатной матери. У звездной пары родился сын, которого назвали редким именем Марк. При этом многие решили, что сочетание фамилии, имени и отчества у наследника Маликовыхполучилось не очень удачное.

Недавно Дмитрий Маликов по традиции уехал на отдых мужской компанией. Друзья выбрали для путешествия Грецию. Елена спокойно отпустила супруга развеяться, однако недоброжелатели не упустили случая пристыдить Маликова за то, что он променял общение с долгожданным сыном на отдых с приятелями.