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Отдых — это жизненная необходимость
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Отдых — это жизненная необходимость 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В последнее время все больше людей чувствуют хроническое недомогание, не проходящую слабость, часто не сдерживаются, срываются на крик и часто нервничают. Причин этому много — слишком активная жизнь, проживание в больших городах, большие нагрузки, стрессы на работе и многое другое. Но как бороться с этим? К счастью, способы есть, хотя каждый должен найти свой ключик к спокойствию и умиротворению. Сайт МедикФорум собрал советы по отдыху. В целом, чем нужно лечиться от усталости? Конечно отдыхом! Если у вас часто болит голова, вы чувствуете постоянную слабость, часто нервничаете и устраиваете скандалы, то лучше всего вам взять отпуск и хорошенько отдохнуть. Если же вы не имеете такой возможности, стоит подумать о том, как можно отдохнуть дома. Постарайтесь больше спать. Многие современные люди засиживаются допоздна и ложатся спать за полночь. Вставать, разумеется, приходится довольно рано. Так вот, выключите телевизор, даже если там идет ваш любимый сериал! Если любите читать допоздна — отложите книгу в сторону. Попросите жену (или мужа) занять чем-нибудь детей, даже если им очень хочется побыть именно с вами! И просто ложитесь спать. Лучше всего часов в 9 вечера. Здоровый, крепкий сон способен исцелять огромное количество самых разных нервных и психологических расстройств куда лучше, чем сотня психоаналитиков вместе взятых. Постарайтесь выбираться на природу при первой же возможности. Чистый воздух, тишина и отсутствие постоянной суматохи сделают то, с чем не смог справиться даже сон. Также старайтесь есть плотно, вкусно, но не переедать и отдать предпочтение легкой пище — фруктам, овощам, в крайнем случае, кролику и курице. Вы почувствуете, что всего за неделю у вас улучшилось самочувствие, голова перестала болеть, а тело налилось здоровой, крепкой силой, присущей молодому организму. Теперь можно снова окунуться в работу, посмотреть любимый сериал, позвать друзей, дочитать любимую книгу и просто жить полной жизнью, к которой вы привыкли! Но все-таки постарайтесь не доводить организм до критического состояния. Ранее эксперты рассказали, кому и зачем нужна пластика лица.
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