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Меган Маркл нашли нового мужа
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Меган Маркл нашли нового мужа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ко дню королевской свадьбы выпустили коллекцию сувенирной продукции с изображением принца Гарри и Меган Маркл, однако вместо портрета принца на тарелки нанесли фотографию британского исполнителя Эда Ширана. Об этом сообщает Mirror.
Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди увидел посуду на сайте онлайн-ретейлера Etsy и поделился своими впечатлениями в Twitter. «Обожаю всякие сувениры с Принцем Гарри и Меган Маркл. Только мне кажется, некоторым компаниям следует чуть больше времени уделять исследованиям», — написал он.
«Когда ты можешь делать единственную работу, и делаешь неправильно даже ее», — шутили другие пользователи соцсети в комментариях.
Однако автор предложения с тарелкой стоимостью 35 долларов на сайте Etsy заявила, что фотография Эда Ширана была напечатана в шутку.
Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018-го.
В марте принц Гарри и его невеста Меган Маркл запланировали выпуск сувенирной продукции, чтобы собрать средства для бездомных Виндзора. Акцию решили устроить после скандала из-за предложения полиции убрать всех бомжей с улиц Виндзора перед церемонией.
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