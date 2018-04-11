Голландские дворики — продолжение. Для самых занятых

Друзья, в 2010 году я как-то опубликовал несколько материалов по результатам моего длительного пребывания в Голландии по работе, а также по нескольким поездкам задолго до этого. Это была статья в сентябрьском номере журнала «В мире растений», которая называлась «Современный дизайн голландских двориков»,

а также ещё две статьи, которые так и назывались «Голландские дворики» в 2-х частях. Первая часть была посвящена самым простым вариантам оформления небольших приусадебных территорий для самых занятых любителей садового дизайна.

Продолжением статьи для более влюбленных в садовое дело и ландшафтный дизайн стала вторая часть, которая так и называется — Голландские дворики. Часть 2. Для продвинутых любителей. Почитать её или освежить в памяти можно по ссылке

С тех пор прошло уже почти восемь лет и моя коллекция фотографий голландских двориков намного увеличилась, появились какие-то новые впечатления, которыми я и хочу с Вами поделиться. Последний раз меня чуть было даже не забрали в полицию. Я просто фотографировал очередные дворики уже вечером после работы, а это было отпускное время и многие их обитатели и хозяева были в отпуске. А это было как раз время, когда в Европе были проблемы с эмигрантами и беженцами, прокатилась серия терактов, поэтому некоторые местные жители меня поначалу не так поняли -:). Но все, слава Богу, обошлось и я снова с Вами -:). Пока добавлю только немного фотографий для «ленивых» садоводов, но все-таки любящих и уважающих красоту, а потом в следующих публикациях буду добавлять различные продвинутые варианты по мере их усложнения. Варианты с приусадебными водоемами будут рассмотрены тоже отдельно.

Приятно осознавать, что мои фотографии и мысли пришлись многим по вкусу и многие читатели их даже цитируют и обсуждают в различных соцсетях, интернет-сообществах и просто в Интернете, но при этом совсем «забывают» упомянуть даже имя автора, просто беззастенчиво используя чужие фотографии и чужую интеллектуальную собственность, не потрудившись даже сделать ссылку где они взяли эти фото -:)

Вот один из примеров:

А это наоборот, очень достойное дополнение к моим зарисовкам, очень советую тоже посетить, с моей точки зрения есть на что посмотреть и почитать:

У моих друзей-голландцев в гостях

Голландия, весна 2018. Небольшие города, села, ухоженные домики, фермерские рынки

Итак, Голландские дворики для самых занятых — продолжение

Один из вариантов оформления дворика для не очень любящих садоводствоСам дизайн меняется не так часто, в основном меняются ведерки и горшки с цветами, которые запросто можно купить в ближайшем садовом центре или в ближайшем садовом магазинчике. Фонарь и набор шишек тоже можно приобрести там же или в соседней лавчонке.

Вот тоже, казалось бы, очень простой вариант оформления дворика

А тут тюльпаны просто выращивают в теплице или на заднем дворе, а потом просто выставляют их на лавочку перед центральным входом. Скромно, но со вкусом -:). И даже слегка наклонившиеся горшки и мешки с цементной смесью совсем не портят пейзаж и саму картинку. Обратите внимание, что нигде нет старых шин и пластиковых бутылок, ни в каком виде. Пластик весь обязательно утилизируется, а не выбрасывается на полигоны, а шины измельчаются и повторно используются в различного рода садовых плитках или в асфальте

А тут тюльпаны просто выращивают в теплице или на заднем дворе, а потом просто выставляют их на лавочку перед центральным входом.

Скромно, но со вкусом -:). И даже слегка наклонившиеся горшки и мешки с цементной смесью или штукатуркой совсем не портят пейзаж и саму общую картинку. Обратите внимание, что нигде нет старых шин и пластиковых бутылок, ни в каком виде. Пластик весь собирается и обязательно утилизируется, а не выбрасывается на полигоны, а шины измельчаются и повторно используются в различного рода садовых плитках или в новом асфальте.

Очень красиво будет смотреться обычный столик с обычными колокольчиками или виолками. Они хорошо переносят ночные холодные температуры. неприхотливы и не требуют особого уходаОни хорошо переносят ночные холодные температуры, неприхотливы и не требуют особого ухода. Обратите внимание, какие в Голландии большие и красивые окна. На них всегда очень много красивых ваз или вазонов с хорошо ухоженными цветами. Кстати, голландцы заносят всю мебель и «пианины» только через окно, у них входы и лестничные пролеты очень узкие, рояль туда точно не пройдет -:)

Это могут быть и какие-то оригинальные кашпо или горшки, выполненные в виде красивых и интересных садовых фигурок, акцентирующих на себя вниманиеВсе остальные насаждения тоже могут быть вполне себе скромными без особых архитектурных излишеств. Но везде чистота и никаких тебе валяющихся фантиков и окурков.

А посмотрите как украшает сад и приусадебный участок обычная смесь из простейших синих мускари и анемоны нежной! ничего супер особенного, все это стоит совсем немного и продается летом в любом садовом центре или магазинчикеРастет себе в тенечке вдоль всего дома в качестве бордюра. Ничего супер особенного, все это стоит совсем немного и продается летом в любом садовом центре или магазинчике (я имею ввиду Россию). Стоит только добавить немного акцентов в виде пестрой травы или иных пестролистных мелколуковичных, как это простейшая клумба заиграет совсем другими красками.

Эту простейшую композицию из нескольких баночек и множества срезанных тюльпанов подсмотрел в одной кафешке. Абсолютно ничего особенного — простейшие баночки, простейшие тюльпаны, а все вместе смотрится очень стильно. Даже на обычных струганых досках. Абсолютно ничего особенного — простейшие баночки, достаточно простеенькие тюльпаны, а все вместе смотрится очень стильно. Даже на обычных струганых и слегка покрашенных досках стола.

А эта композиция. хоть и размещена в обычном грубом ящике. но заметно более сложная и продуманная. это композиция из различных луковичных, все луковичные в отдельных горшочках и засыпаны землей или прибрежным песком. При необходимости любой из горшков достаточно легко и за 5-6 минут заменяется на новый, более свежийОна состоит из различных луковичных, которые находятся в отдельных горшочках и присыпаны землей или прибрежным песком, ракушечником и т.д. При необходимости любой из горшков достаточно легко, за 5-6 минут заменяется на новый, более свежий. Обратите внимание на необычной окраски коридалис. Для него коралловая окраска является пока очень редкой.

Или вот такая совсем простейшая композиция их нескольких камней, выгоночных гиацинтов и обычных простейших нарциссов. очень просто и со вкусом …

Просмотрите как стильно и красиво смотрится в обычной коробке обычный белый Ифейон!

Яркие виолки тоже в «старой» посуде

И это обычный скверик в обычном дворике среди многоэтажек. Понятно, что многоэтажки у них не такие высокие, как у нас в Москве -:)

Это обычный бордюр на одном из перекрестков в одном из типичных маленьких городков

И это тоже. не поверите, самый обычный дворик среди множества современных многоэтажек. Внутри двора рукотворное озеро, но вполне так близко может подходить и ирригационный канал

Там даже среди камней и плитки все равно посадят какое-то растение. Хотя бы вот такой виноградный куст, который плетется аж до самого верхнего этажа

Я сначала удивлялся, что у них везде растет просто так мак самосевка. Это могут быть бордюры, обочины или окраины полей. И никто его не собирает и не выдергивает

Поскольку мы сегодня обсуждаем самые простейшие варианты оформления садика или приусадебного пространства, то вот попалось фото самой обычной лобелии в обрамлении простейшего плюща (хедеры). Почему не вариант?

Фотография знакомого голландского пенсионера, который с такой любовью ухаживает за своим не самым простым садом -:)

А вот и один из уголков его красивого сада

И это тоже его сад, как говорят теперь — в естественном стиле