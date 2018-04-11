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Звезда «Битвы экстрасенсов» ошарашила признанием о Шепелеве
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Звезда «Битвы экстрасенсов» ошарашила признанием о Шепелеве 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Финалисткой «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова направила свои магические силы на Дмитрия Шепелева. Ясновидящая решила уточнить, есть ли у телеведущего тайная зазноба.
Девушка уверяет, что рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. «Это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями», — рассказала Николь.
По мнению Кузнецовой, телеведущему сейчас совсем не до романов. Он сосредоточен на карьере и воспитании сына. Ясновидящая охарактеризовала Шепелева как человека рационального, ответственного и зрелого. «В любых условиях Дмитрий формирует свою судьбу последовательно и эффективно; люди, которые делают на него ставку, им довольны. Он надежный и понимающий партнер, искренний друг и для женщин, и для мужчин», — считает финалистка «Битвы экстрасенсов».
Барышня подчеркивает, что Шепелев не настроен на новые серьезные отношения. «Романтические истории с красавицами — это то, что хочет видеть публика, но не то, что на сердце у Дмитрия», — с уверенностью подилилась экстрасенс с журналистами Starhit.ru.
Добавим, что в последнее время Дмирию Шепелеву некогда думать о женщинах. Его малолетний сын от Жанны Фриске часто и подолгу болеет. К примеру, недавно мужчина опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором посетовал на слабый иммунитет Платона. " Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и… температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)", — написал расстроенный Дмитрий.
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