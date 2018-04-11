Звезда «Битвы экстрасенсов» ошарашила признанием о Шепелеве

Девушка уверяет, что рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. «Это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями», — рассказала Николь.

По мнению Кузнецовой, телеведущему сейчас совсем не до романов. Он сосредоточен на карьере и воспитании сына. Ясновидящая охарактеризовала Шепелева как человека рационального, ответственного и зрелого. «В любых условиях Дмитрий формирует свою судьбу последовательно и эффективно; люди, которые делают на него ставку, им довольны. Он надежный и понимающий партнер, искренний друг и для женщин, и для мужчин», — считает финалистка «Битвы экстрасенсов».

Барышня подчеркивает, что Шепелев не настроен на новые серьезные отношения. «Романтические истории с красавицами — это то, что хочет видеть публика, но не то, что на сердце у Дмитрия», — с уверенностью подилилась экстрасенс с журналистами Starhit.ru