Похудеть без спортзала. 5 простых способов сжигания калорий

Даже для того, чтобы прочитать эту статью, вам придется израсходовать немного энергии. Посчитайте, сколько калорий вы тратите на повседневную активность. Может быть, удастся обойтись и без спортзала?

Укладка волос феном — 100 ккал. Если вы готовитесь к празднику с друзьями и собираетесь сделать парадную укладку, имейте в виду: за 30 минут активной работы феном вы потратите 100 калорий.

Поход в супермаркет — 167 ккал. Вы будете ходить между прилавками, класть товары в корзину, а потом еще и понесете покупки домой в увесистых пакетах или в бодром темпе погрузите их в багажник машины. За 1 час такого шопинга вы можете сжечь около 167 калорий.

Генеральная уборка -190 ккал. Когда в следующий раз ваши дети устроят погром в квартире, воспринимайте необходимость собирать игрушки не как обременительную обязанность, а как бесплатный фитнес. Разложите вещи по местам, пропылесосьте ковры, помойте пол на кухне, при этом старайтесь поддерживать хороший темп. За один час такой вечерней тренировки вы потратите почти 200 калорий. А если будете делать несколько дел одновременно (бегать на кухню, чтобы проверить, как себя чувствует пирог в духовке, и по дороге пылесосить), тренировка пройдет еще эффективнее.

Активные игры с детьми — 211 ккал. Когда ваш скучный рабочий день в офисе, а дети закончили свои скучные уроки, пора веселиться! Нет, не стоит ложиться на диван и включать телевизор! Поиграйте с детьми в салки, жмурки, прятки и побегайте на четвереньках наперегонки. За полчаса до отбоя отработаете больше 200 калорий.

Работа на свежем воздухе — 300 ккал. Работа в саду летом или уборка снега с дорожек зимой не только успокоит ваши нервы и нормализует давление, но и поможет сжечь около 300 калорий в час. Еще несколько способов похудеть без тренажеров.