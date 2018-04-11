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Похудеть без спортзала. 5 простых способов сжигания калорий
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Похудеть без спортзала. 5 простых способов сжигания калорий 

Карельские вести 44 минуты назад
Даже для того, чтобы прочитать эту статью, вам придется израсходовать немного энергии. Посчитайте, сколько калорий вы тратите на повседневную активность. Может быть, удастся обойтись и без спортзала?
Укладка волос феном — 100 ккал. Если вы готовитесь к празднику с друзьями и собираетесь сделать парадную укладку, имейте в виду: за 30 минут активной работы феном вы потратите 100 калорий.
Поход в супермаркет — 167 ккал. Вы будете ходить между прилавками, класть товары в корзину, а потом еще и понесете покупки домой в увесистых пакетах или в бодром темпе погрузите их в багажник машины. За 1 час такого шопинга вы можете сжечь около 167 калорий.
Генеральная уборка -190 ккал. Когда в следующий раз ваши дети устроят погром в квартире, воспринимайте необходимость собирать игрушки не как обременительную обязанность, а как бесплатный фитнес. Разложите вещи по местам, пропылесосьте ковры, помойте пол на кухне, при этом старайтесь поддерживать хороший темп. За один час такой вечерней тренировки вы потратите почти 200 калорий. А если будете делать несколько дел одновременно (бегать на кухню, чтобы проверить, как себя чувствует пирог в духовке, и по дороге пылесосить), тренировка пройдет еще эффективнее.
Активные игры с детьми — 211 ккал. Когда ваш скучный рабочий день в офисе, а дети закончили свои скучные уроки, пора веселиться! Нет, не стоит ложиться на диван и включать телевизор! Поиграйте с детьми в салки, жмурки, прятки и побегайте на четвереньках наперегонки. За полчаса до отбоя отработаете больше 200 калорий.
Работа на свежем воздухе — 300 ккал. Работа в саду летом или уборка снега с дорожек зимой не только успокоит ваши нервы и нормализует давление, но и поможет сжечь около 300 калорий в час. Еще несколько способов похудеть без тренажеров.
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