Женская психика: самые шокирующие способы ее лечения

Заболевания психики всегда существовали (и продолжают существовать) с неизменной стигмой на том, кто живет с ними.

Но особенно ярко эта стигматизация проявляется, когда речь заходит о женщинах. Раньше их обвиняли в колдовстве и предлагали возвращение к своей «естественной» роли матери и жены как единственное лекарство от всех проблем.

Даже если на истории в школе вы предпочитали отсыпаться, то все равно знаете выражение: «Те, кто не изучает историю, обречен повторять ее». Поэтому «Умная» собрала самые безумные образцы отношения к женщинам с психическими заболеваниями, которые можно встретить в мировой истории.

Раньше матку обвиняли во всех возможных психических заболеваниях женщин

Матка, конечно же, заслуживает уважения, потому что от нее зависит многое. Но нельзя сказать, что на протяжении всей истории она получала тот тип внимания, которого действительно достойна.

Уже в 1900 году до нашей эры древние египтяне стали одними из первых в истории людей, связывающих психические расстройства и некое «спонтанное движение матки». Они действительно полагали, что повышенная тревожность и проблемы женщин вызваны «блуждающей маткой».

Да, история исследования психических заболеваний должна начаться хоть где-то (даже если стартом становятся такие сомнительные теории), но это мнение сохранялось как минимум до XVI века. И еще многие годы после подпитывало сексистские стереотипы, существующие и в современном мире. Например, о том, что женщины ни с чем не могут разобраться и совладать — даже со своими собственными телами.

Еще один забавный факт: термин «истерия», который характеризует первое психическое расстройство, приписываемое женщинам, происходит от hystera — греческого слова, означающего «матка».

Лечением «блуждающей матки» были запахи

Лечебные меры, обнаруженные в папирусе «Эберс» (древний медицинский документ, созданный примерно в 1600 году до нашей эры), требовали возвращения матки в «естественное положение» для исцеления от психического заболевания.

Если матка поднималась наверх, от пациентки требовалось вдыхать неприятный запах через рот и ноздри, в то время как рядом с вагиной располагали источники приятного запаха (потому что, как вы все знаете, вагина способна дышать и различать запахи).

В противоположной ситуации, когда матка смещалась вниз, папирус предлагал менять приятные и неприятные запахи местами (кажется, таким пациенткам повезло больше).

Еще одним способом лечения женщин было сексуальное воздержание

Греческий врач по имени Мелампус тоже был озабочен женскими матками, полагая, что ментальные проблемы напрямую связаны с «маточной меланхолией» и недостатком оргазмов.

Да, сейчас это кажется смешным, но на самом деле идеи Мелампуса стали основой для многих «исследований» и предрассудков. Кстати, это делает аргумент «с ней просто никто не спит» действительно древним!

Греческий философ Платон утверждал, что матка «истерит», когда не может «соединиться» с мужчиной и, соответственно, выносить ребенка.

Гиппократ также назвал «беспокойную» матку причиной истерии. Он говорил, что орган становится «беспокойным» в результате неадекватной сексуальной жизни, которая, по мнению экспертов, может быть улучшена только в рамках брака.

С другой стороны, Соран, греческий врач, живший во втором веке нашей эры, предлагал революционные лекарства от истерии. Он утверждал, что вместо того, чтобы иметь секс в браке, гораздо оптимальнее будет вообще воздерживаться от секса и хранить девственность на протяжении всей жизни.

Так что у женщины с психическим заболеванием в Древней Греции было всего два варианта: либо найти мужа, который в теории должен вылечить ее, либо не заниматься сексом в принципе.

Было время, когда психологи использовали на пациентках секс-игрушки

Врачи, практикующие в викторианской Англии, вероятно, не знали того, что они были пионерами использования вибраторов.

Мало того, что в то время женские оргазмы считались приступами истерики, так даже самоудовлетворением им не доверяли. Эта задача предназначалась врачам, которые выполняли пациенткам массаж «тазовой области». Как известно, длительный массаж этой деликатной области (ну или фингеринг, если называть вещи своими именами), может быть весьма утомительным. И, таким образом, благодаря доктору Джозефу Мортимеру Гранвилю, появился вибратор.

Конечно, целью Гранвиля и других врачей того времени явно был не поиск способа максимизировать удовольствие женщины. Эти методы служили средством «лечения» психических заболеваний, но гораздо более важен тот факт, что они являлись еще одним способом контролировать сексуальную жизнь женщин.

Долгое время женщины с психическими заболеваниями считались ведьмами

И многие, очень многие из них были убиты за это. Да и не только они — убито было по такому обвинению огромное число женщин, почти все, кто просто хоть чем-то отличался от остальных, красотой ли, умом или поведением.

Почти все знакомы с судебными процессами над «ведьмами» в Салеме, но чем больше мы отдаляемся от этого времени в истории, тем менее реальными кажутся те события. Но для десятков тысяч людей (в основном женщин), многие из которых почти наверняка боролись с какой-то формой психических заболеваний, это было ужасающей реальностью.

Современные ученые оценивают количество казненных по обвинениям в колдовстве в районе 50 000 человек — и это всего за пару сотен лет.

Сообщение Женская психика: самые шокирующие способы ее лечения появились сначала на Умная.