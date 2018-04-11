Малыши района Крюково «помогли» Деду Мазаю спасти заек 

10 апреля в объединении «Кладовая природы и творчества» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс по изготовлению панно.
Соединив сразу несколько видов материала, малыши смогли сделать интересную композицию под названием «Дед Мазай и зайцы». Наталья Самсонова пересказала детям историю Н. А. Некрасова про дедушку, который во время наводнения спасал в лодке несчастных зайчишек. «Тут я подъехал, лопочут ушами, Сами — ни с места. Я взял одного, Прочим скомандовал: „Прыгайте сами!“ Пригнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая -Весь островочек пропал под водой! — То-то, — сказал я, — не спорьте со мной, Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!» После такого рассказа ребята с радостью помогали дедушке спасать зайцев и приклеивали зверьков ему в лодку.