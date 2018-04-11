Ещё
Малыши района Крюково «помогли» Деду Мазаю спасти заек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малыши района Крюково «помогли» Деду Мазаю спасти заек 

Управа района Крюково 2 часа назад
10 апреля в объединении «Кладовая природы и творчества» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс по изготовлению панно.
Соединив сразу несколько видов материала, малыши смогли сделать интересную композицию под названием «Дед Мазай и зайцы». Наталья Самсонова пересказала детям историю Н. А. Некрасова про дедушку, который во время наводнения спасал в лодке несчастных зайчишек. «Тут я подъехал, лопочут ушами, Сами — ни с места. Я взял одного, Прочим скомандовал: „Прыгайте сами!“ Пригнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая -Весь островочек пропал под водой! — То-то, — сказал я, — не спорьте со мной, Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!» После такого рассказа ребята с радостью помогали дедушке спасать зайцев и приклеивали зверьков ему в лодку.
Управа района Крюково: последние новости
В "М КЛУБ" продолжается подготовка к пасхе Приглашаем крюковчан на мастер-класс "Пасхальный набор" Крюковские малыши вырастили цветы из бумаги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе58
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
5 самых верных мужчин по знаку зодиака15
У Божены Рынской поползло лицо45
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение