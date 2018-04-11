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Дакота рассказала, как восстанавливала фигуру после родов
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Дакота рассказала, как восстанавливала фигуру после родов 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Дакота рассказала читателям в Инстаграме, как несколько месяцев после родов не могла ничего делать самостоятельно.
По словам женщины, в своих мечтах, когда она была еще беременной, Дакота вернулась к обычным тренировкам буквально через несколько дней, «прямо из роддома», чтобы к поездке на Бали прийти в форму. «В реальности же сначала мне Влад пару месяцев завязывал шнурки ибо я сама не могла», — честно призналась артистка.
Через некоторое время ей разрешили немного плавать в бассейне и активно ходить, а к полноценным тренировкам она смогла вернуться только пару недель назад. Именно поэтому певица разработала специальную методику послеродового восстановления совместно со специалистами в этой области.
"Я буду пробовать разные виды крутых рабочих активностей и писать вам, что, на мой взгляд, лучше работает. Там будет всё: от батутов до пилона", — рассказала о своих планах Рита.
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