Дакота рассказала, как восстанавливала фигуру после родов

Певица Дакота рассказала читателям в Инстаграме, как несколько месяцев после родов не могла ничего делать самостоятельно.

По словам женщины, в своих мечтах, когда она была еще беременной, Дакота вернулась к обычным тренировкам буквально через несколько дней, «прямо из роддома», чтобы к поездке на Бали прийти в форму. «В реальности же сначала мне Влад пару месяцев завязывал шнурки ибо я сама не могла», — честно призналась артистка.

Через некоторое время ей разрешили немного плавать в бассейне и активно ходить, а к полноценным тренировкам она смогла вернуться только пару недель назад. Именно поэтому певица разработала специальную методику послеродового восстановления совместно со специалистами в этой области.

"Я буду пробовать разные виды крутых рабочих активностей и писать вам, что, на мой взгляд, лучше работает. Там будет всё: от батутов до пилона", — рассказала о своих планах Рита.