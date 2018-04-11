Только не этой заразе: на что готовы женщины в погоне за наследством

Евгения Голованова подала иск о восстановлении срока на принятие наследства и о признании недействительным свидетельства о праве собственности на имущество умершего брата.

Восемь месяцев назад у Евгении умер брат Владимир. Его квартиру и машину унаследовала его вторая жена Нина. Истица считает, что Нина «не достойна наследовать». По убеждению сестры покойного, наследство должно достаться ей или в крайнем случае первой супруге брата Ольге. Сестра утверждает, что незадолго до смерти мужчина развелся, но его вторая жена Нина утаила это и каким-то образом все-таки смогла завладеть наследством.

Нина с иском не согласна и считает, что сестра довела брата до инфаркта и смерти. По ее словам, развод через суд действительно состоялся, но свидетельства о разводе бывшие супруги не получали, потому что через три дня после развода мужу стало плохо и уже в больнице он признался, что развод был самой большой ошибкой в его жизни. Владимир попросил привезти ему в больницу решение суда и в присутствии доктора порвал его. После выписки из больницы пара хотела вновь пожениться, но не успела — мужчина умер.

Кому в итоге достанется имущество мужчины, и какую роль в этой истории сыграла первая жена покойного — смотрите в программе «Дела семейные» на телеканале «МИР»

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